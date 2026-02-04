Ôtô 7 chỗ tông đuôi xe hút bụi trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Quảng NinhĐâm mạnh vào đuôi xe hút bụi đang chạy cùng chiều trên cao tốc, tài xế ôtô 7 chỗ phải nhập viện, hai phương tiện hỏng nặng, sáng 4/2.

Khoảng 10h50, anh Phạm Tuấn Anh (48 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội) lái ôtô 7 chỗ trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, hướng đi Móng Cái. Khi đến xã Hải Hòa (TP Móng Cái), ôtô đâm vào đuôi xe hút bụi do ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi, trú TP Hạ Long) cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 4/2. Ảnh: Xuân Hoa

Đầu ôtô bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trên ghế lái, được giải cứu đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn trong tình trạng đa chấn thương, mặt xây xước. Xe hút bụi của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Môi trường bị hư hại phần đuôi.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục Cảnh sát giao thông) đã tới bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Qua kiểm tra nhanh, cả hai tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Lê Tân