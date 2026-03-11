Ôtô 7 chỗ lật ngửa, biến dạng sau va chạm trên cao tốc

Ninh BìnhÔtô 7 chỗ lộn nhiều vòng, lật ngửa giữa đường và biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khoảng 5h ngày 11/3, anh Vũ Duy Hiếu lái ôtô 7 chỗ biển kiểm soát Ninh Bình trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Hà Nội. Khi đến địa phận phường Đồng Văn, xe anh va chạm với xe đầu kéo biển Thanh Hóa do anh Vũ Đình Chúc điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô 7 chỗ lộn nhiều vòng rồi lật ngửa giữa đường. Phần thân xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường. Xe đầu kéo hư hỏng nhẹ.

Ôtô 7 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Lê Huy

Theo cảnh sát, tài xế Vũ Duy Hiếu may mắn không bị thương và đã tự thoát ra khỏi xe.

Tai nạn khiến giao thông trên cao tốc qua khu vực này ùn ứ cục bộ trong buổi sáng. Lực lượng chức năng sau đó có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn bằng phẳng, tầm nhìn thông thoáng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế ôtô 7 chỗ không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Lê Hoàng