Ôtô 5 chỗ có 'dấu hiệu bất thường' trước khi gây tai nạn làm 3 người chết

Nghệ AnTrước khi tông hai xe máy rồi lao xuống sông Đào, camera hành trình cho thấy ôtô 5 chỗ chạy nhanh, có dấu hiệu nghiêng hai bánh trước.

Hơn 16h ngày 13/7, anh Trần Hữu Ba, 37 tuổi, lái ôtô 5 chỗ biển Nghệ An chở anh Sơn và Trần Văn Trung, cùng 35 tuổi, chạy trên quốc lộ 46A hướng từ xã Kim Liên lên Vạn An, huyện Nam Đàn cũ. Thời điểm đó trời không mưa, đường có một số xe máy, ôtô di chuyển hai chiều.

Khi đến gần cầu Thiên Đường ở xã Vạn An, ôtô 5 chỗ bất ngờ tông vào hai xe máy. Một xe do bà Hoàng Thị Quý, 52 tuổi, trú xã Vạn An, điều khiển đi cùng chiều; xe còn lại chở bốn người trong gia đình anh Đậu Đình Công, 32 tuổi, trú xã Đại Huệ, chạy hướng ngược lại.

Lực lượng chức năng trục vớt ôtô 5 chỗ dưới sông Đào, chiều 13/7. Ảnh: Hùng Lê

Video từ camera hành trình gắn trên ôtô đi hướng ngược lại cho thấy ôtô 5 chỗ chạy nhanh, có dấu hiệu nghiêng ở hai bánh trước và sau bên trái, sau đó đâm liên tiếp vào hai xe máy, tông đổ khoảng 10 m lan can thép cầu Thiên Đường rồi rơi xuống sông trong làn bụi mù mịt.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường rộng hơn 20 m tiếp nối với cầu Thiên Đường, cách biển báo khu vực đông dân cư khoảng 200 m và chưa bị giới hạn tốc độ. Gần khu vực này có công trường mở rộng quốc lộ 46A đang thi công.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, bà Hoàng Thị Quý kể đang chạy xe máy từ nhà mẹ đẻ ở xã Kim Liên về nhà riêng ở xã Vạn An, huyện Nam Đàn cũ, lúc cách cầu khoảng 10 m thì nghe tiếng "rầm rầm" phía sau. Vài chục giây sau, tiếng động rõ hơn, bà cảm giác như "có máy bay trực thăng bay trên đầu".

Cùng thời điểm đó có hai ôtô đang di chuyển hướng ngược lại trên cầu. Bà Quý hốt hoảng, lẩm bẩm "chuyện gì đang xảy ra". "Khoảng hai giây sau, xe máy chạy thêm được 2 m thì tôi bị hất văng ra giữa cầu, bay hàng chục mét. Xe máy cũng bị văng xa", bà kể.

Bà Quý đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, ngày 14/7. Ảnh: Đức Hùng

Lực tông từ phía sau quá mạnh khiến bà ngất lịm. Khoảng 10 phút sau tỉnh lại, bà không thể đứng dậy, đầu choáng váng, toàn thân ê ẩm. Một số người đi đường tiếp cận, tháo mũ bảo hiểm, hỏi điện thoại rồi gọi người thân đưa bà đi cấp cứu.

"Tình huống diễn ra quá nhanh, chỉ trong 2-3 giây, tôi không kịp định thần xem phương tiện gì đã tông vào mình. Tôi nghĩ mình đã rơi xuống sông, cảm thấy rất may mắn khi giờ còn có thể nói chuyện được", bà nói. Hiện Quý còn choáng váng đầu, xây xước toàn thân nên phải nằm viện theo dõi.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ trục vớt ôtô khỏi sông, đưa lên mặt cầu. Xe biến dạng phần đầu, toàn thân móp méo, bánh trước bên trái gần như bung ra. Cách đó hơn 10 m, xe máy của nạn nhân Công và bà Quý bị vò nát, một số bộ phận văng ra giữa đường. Hiện trường còn nhiều vệt máu và nhiên liệu.

Khoảnh khắc ôtô 5 chỗ tông hai xe máy rồi lao xuống sông.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm anh Công, bé trai 9 tuổi và anh Sơn. Trong đó, bé trai bị ôtô cuốn xuống sông, thi thể được tìm thấy lúc gần 22h cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m. Anh Công tử vong tại bệnh viện. Thi thể anh Sơn được phát hiện gần 1h ngày 14/7, cách vị trí gặp nạn khoảng 200 m về phía hạ lưu sông Đào, sau cuộc cứu hộ xuyên đêm.

Bốn người đang điều trị tại bệnh viện gồm bà Quý, anh Ba, chị Bình và con trai 4 tuổi. Chị Bình đã qua cơn nguy kịch, con trai hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng của anh Ba.

Sáng 14/7, hiện trường được giải tỏa, phương tiện lưu thông trở lại. Xung quanh vị trí tai nạn còn in hằn vệt lốp, các mảnh vỡ xe. Đoạn lan can bị tông đổ được căng dây cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền xã Đại Huệ và Vạn An đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Xe máy của gia đình anh Công biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Trong số nạn nhân, gia đình anh Công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng làm công nhân, có một con nhỏ, ngoài ra còn nuôi cháu trai 9 tuổi - con anh trai do hôn nhân đổ vỡ - cũng là nạn nhân tử vong trong tai nạn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang lấy lời khai tài xế Ba và những người liên quan. Nguyên nhân tai nạn và tốc độ ôtô 5 chỗ trước va chạm chưa được công bố.

