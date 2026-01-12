Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn

Hà TĩnhÔtô con bị xe container xô vào gầm xe tải trong tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh Kỳ Anh, ba người bị thương nặng.

Hơn 9h sáng 12/1, trên tuyến tránh Kỳ Anh đoạn qua phường Vũng Áng, xe container biển Bắc Ninh chạy theo hướng Bắc - Nam bất ngờ va chạm với ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh đẩy ôtô 5 chỗ lao vào gầm sau xe tải biển Hà Nội.

Xe tải tiếp tục tông đuôi ôtô khách biển Hưng Yên, tạo thành tai nạn liên hoàn giữa bốn phương tiện.

Ô tô 5 chỗ bẹp dúm, nằm lọt dưới gầm xe container sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Hậu quả, ôtô 5 chỗ bị kẹp cứng dưới gầm xe tải, trong số bốn người ngồi bên trong, ba bị thương nặng, mắc kẹt, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Những người trên ba xe còn lại không bị thương.

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bẹp dúm, nằm lọt dưới gầm sau xe container. Các phương tiện còn lại hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Dầu từ các xe chảy dài thành vệt trên đường. Giao thông qua khu vực ùn tắc, di chuyển khó khăn.

tai nạn hà tĩnh Hiện trường vụ tai nạn sáng 12/1. Video: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ tới phân luồng, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn. Hơn 11h, hiện trường chưa được giải phóng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 20 m, thông thoáng, không có nhà dân. Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết khô ráo, không mưa.

Chiếc xe 5 chỗ sau khi được lôi ra khỏi gầm xe tải. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng