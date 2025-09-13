Ôtô 4 chỗ biến dạng sau va chạm liên hoàn

Đăk LăkĐang chạy trên quốc lộ, ôtô 4 chỗ bị xe tải tông, lao vào gầm xe đầu kéo, biến dạng phần đuôi, hai người bị thương, sáng 13/9.

Khoảng 9h, ông Huỳnh Sơn lái ôtô 4 chở mẹ chạy trên quốc lộ 1, hướng ra xã Tuy An. Đến khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến (Đăk Lăk), ôtô bị xe tải tông từ phía sau, đẩy lao vào gầm xe đầu kéo phía trước, biến dạng phần đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Sao

Sau va chạm, ông Sơn mở cửa đưa mẹ thoát ra ngoài, cả hai chỉ bị thương nhẹ. Hiện trường đầy mảnh vỡ, ôtô hư hỏng nặng, biến dạng hơn nửa thân xe.

Ôtô 4 chỗ biến dạng sau cú tông liên hoàn. Ảnh: Hoàng Sao

Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng CSGT sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Bùi Toàn