Ôtô 4 chỗ bẹp rúm sau va chạm liên hoàn, cầu Thăng Long tắc 3 km

Hà NộiMột ôtô 4 chỗ bị xe tải tông văng sang làn ngược chiều trên cầu Thăng Long và tiếp tục bị xe khách đâm trúng khiến dòng xe kẹt cứng gần 3 km.

Khoảng 9h30 ngày 2/12, ôtô 4 chỗ biển Vĩnh Phúc chạy làn trong cùng hướng Đông Anh. Khi đến gần giữa cầu, xe bị một xe tải thùng bật xi nhan chuyển làn từ bên cạnh tông vào đuôi. Cú va chạm khiến ôtô 4 chỗ xoay 360 độ, bay sang làn ngược chiều và ngay lúc đó bị xe khách 45 chỗ đi tới đâm trúng.

Tai nạn trên cầu Thăng Long Tai nạn xảy ra trên cầu Thăng Long. Video: Xuân Hoa

Va chạm liên hoàn làm phần đuôi ôtô 4 chỗ biến dạng, bẹp rúm. Xe khách chắn gần 3/4 mặt đường, phần đầu vỡ một góc. Tai nạn không gây thương vong song khiến cầu Thăng Long tắc kéo dài từ vòng xuyến Hoàng Sa đến đoạn vành đai 2 qua khu đô thị Ciputra.

Tài xế Nguyễn Xuân Hà cho biết anh phải "nằm im" trên cầu gần 1 giờ mới di chuyển qua được hiện trường. Nhiều tài xế phải quay đầu đi hướng cầu Nhật Tân.

Một ngày trước, cũng trên cầu Thăng Long, xe tải tông ôtô 4 chỗ khiến chiều vào trung tâm ùn tắc kéo dài.

Xe con bẹp rúm sau va chạm. Ảnh: Anh Minh

Việt An