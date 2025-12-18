Oscar sẽ phát sóng miễn phí trên YouTube

Lễ Oscar sẽ phát trực tiếp miễn phí trên YouTube từ 2029, là cuộc chia tay lớn của sự kiện điện ảnh này khỏi nền tảng truyền hình truyền thống.

Theo Variety hôm 17/12, lễ trao giải Oscar chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) ký thỏa thuận trao quyền phát sóng độc quyền toàn cầu cho YouTube, bắt đầu từ năm 2029 với lễ trao giải lần thứ 101, kéo dài đến năm 2033.

Trước đó, đài ABC - đơn vị gắn bó Oscar suốt nhiều thập niên - vẫn giữ quyền phát sóng đến hết năm 2028.

Ở lễ trao giải Oscar 2025, đạo diễn Sean Baker thắng bốn giải, trong đó có hạng mục Phim hay nhất cho tác phẩm "Anora". Ảnh: The Academy

Theo thỏa thuận mới, toàn bộ lễ trao giải Oscar gồm thảm đỏ, nội dung hậu trường và tiệc Governors Ball sẽ được truyền hình trực tiếp và miễn phí trên YouTube toàn cầu, đồng thời phát sóng trên YouTube TV tại Mỹ. Chương trình vẫn sẽ có quảng cáo, tương tự mô hình truyền hình. Các bên tham gia cho biết việc chuyển sang YouTube nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế, thông qua các tính năng như phụ đề và tùy chọn bản âm thanh bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong tuyên bố chung, CEO Viện Hàn lâm Bill Kramer và Chủ tịch Lynette Howell Taylor cho biết đây là mối quan hệ đối tác toàn cầu đa chiều, giúp Oscar thu hút lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay, mở rộng khả năng tiếp cận các tác phẩm của Viện Hàn lâm đến cộng đồng yêu điện ảnh.

Nguồn tin trong ngành cho biết YouTube chi hơn 100 triệu USD để giành quyền phát sóng, vượt qua các đề nghị ở mức thấp hơn từ Disney/ABC và NBCUniversal. Theo hợp đồng gần nhất, Disney từng trả khoảng 100 triệu USD mỗi năm cho Oscar. Nhưng trong bối cảnh tỷ suất người xem truyền hình tuyến tính suy giảm, ABC được cho là muốn giảm chi phí bản quyền.

Theo Variety, việc một nền tảng streaming như YouTube sẽ giành quyền phát sóng Oscar khiến nhiều người bất ngờ, bởi nó chưa có hạ tầng sản xuất sự kiện trực tiếp quy mô lớn như Netflix hay Amazon. Tuy nhiên, YouTube còn ba năm để chuẩn bị, và cũng có khả năng Viện Hàn lâm tự đảm nhận phần lớn khâu sản xuất. Nhờ đó, Oscar có quyền tự chủ về thời lượng, cấu trúc chương trình và nội dung - điều từng là yếu tố bất đồng giữa Viện Hàn lâm và ABC.

Reuters nhận định quyết định chuyển Oscars từ đài ABC sang YouTube xuất phát từ xu hướng khán giả rời bỏ truyền hình truyền thống để chuyển sang các nền tảng trực tuyến. Điều này buộc ban tổ chức phải tìm kiếm một hướng tiếp cận rộng mở hơn trong không gian số. Dù vậy, nhiều câu hỏi được đặt ra: cách đo lường lượng người xem trên YouTube sẽ ra sao? Các thỏa thuận phân phối Oscar tại thị trường quốc tế sẽ được xử lý thế nào, bởi đây là nguồn thu đáng kể bên cạnh hợp đồng với Disney/ABC? Mức độ tập trung của khán giả trên nền tảng này có đủ để duy trì sức hút của Oscar hay không?

Bên cạnh đó, cách đo lường lượng người xem trên YouTube cũng chưa rõ ràng, do không tồn tại hệ thống đánh giá tương đương với truyền hình truyền thống. Khả năng duy trì lượt xem trên nền tảng này cũng là thách thức khi khán giả dễ chuyển sang nội dung khác.

Theo Variety, thực tế lượng người xem Oscar trên truyền hình truyền thống đã suy giảm đáng kể. Sự cố Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải năm 2022 cũng chỉ giúp chương trình đạt trung bình 16,6 triệu khán giả, mức thấp thứ hai trong lịch sử, cao hơn năm 2021 chịu ảnh hưởng của đại dịch. Năm nay, con số 18,1 triệu người xem được xem là tích cực trong bối cảnh chung, song vẫn kém xa thời kỳ đỉnh cao, như năm 1998 khi Oscar thu hút tới 57 triệu khán giả nhờ thành công của Titanic.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith tiến lên sân khấu đánh Chris Rock ở Oscar 2022. Video: ABC

Với Disney/ABC, việc YouTube giành quyền phát sóng Oscar không gây áp lực lớn bằng khả năng giải thưởng này thuộc về đối thủ trực tiếp như NBCUniversal. Truyền hình trực tiếp vẫn là mảng chiến lược của Disney/ABC, nhất là sau khi họ giành quyền phát sóng Grammy. Đến năm 2027, họ sẽ sở hữu đồng thời Super Bowl, Oscar và Grammy. Đại diện đài ABC nói sẽ đồng hành ba kỳ trao giải cuối, trong đó có lễ kỷ niệm 100 năm Oscar vào năm 2028.

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Danh sách đề cử chính thức của Oscar lần 98 sẽ công bố ngày 22/1/2026, lễ trao giải diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Cát Tiên (theo Variety, Reuters)