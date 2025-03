Ngoài ca hát, Lisa lấn sân đóng phim , vào vai nhân viên khu nghỉ dưỡng trong The White Lotus 3. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cô cũng là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật gây sốt gần đây.

Lisa sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Cô là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Album đầu tay của cô Alter Ego phát hành hôm 28/2.

Ngoài ra, Doja Cat thể hiện Diamonds Are Forever trong phim James Bond 1971. Ca sĩ Raye kết màn với sáng tác của Adele - Skyfall, nhạc phim phần 23 của loạt phim về thám tử lừng danh.

Lisa diễn ca khúc "Live and Let Die". Video: ABC Network

Mỹ nhân 28 tuổi hát ca khúc Live and Let Die - nhạc phim James Bond 1973 - cùng tiết mục múa mở màn của diễn viên Margaret Qualley. Cô phối hợp dàn vũ công nam, thể hiện nhiều động tác quyến rũ trên sân khấu. Tiết mục còn có sự tham gia của Doja Cat và Raye, phía sau là dàn hợp xướng Los Angeles Master Chorale.

Từ khi Daniel Craig của 007 kết thúc với phần phim No Time to Die năm 2021, Barbara Broccoli và Michael G. Wilson được cho là xung đột với Amazon về vị trí đạo diễn. Wilson và Broccoli từng được trao giải Oscar danh dự hồi tháng 11/2024.

Diễn viên gạo cội June Squibb và minh tinh Scarlett Johansson xướng danh giải thưởng dành cho The Substance. Các nghệ sĩ Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon và Marilyne Scarselli cùng lên sân khấu, cảm ơn Viện Hàn lâm, êkíp sản xuất và các diễn viên đã kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ để tạo hình nhân vật.

8h22 'The Substance' thắng giải mục Trang điểm và làm tóc xuất sắc

Nội dung phim xoay quanh vũ công thoát y người Mỹ tên Ani (Mikey Madison) kết hôn với Ivan (Mark Eydelshteyn), con trai một nhà tài phiệt người Nga. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại gặp trở ngại khi cha mẹ nam chính đáp chuyến bay tới Mỹ để buộc cả hai hủy hôn. Trang The Playlist viết: "Sean Baker chứng tỏ năng lực của một đạo diễn điện ảnh thực thụ. Kỹ năng lớn nhất của anh ấy là hướng dẫn các diễn viên đạt được tầm cao mới ở bất cứ nơi nào mà câu chuyện có thể đưa họ đến".

7h43 'In the Shadow of Cypress' thắng Phim hoạt hình ngắn xuất sắc