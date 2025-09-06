Orlando Bloom lần đầu nói về việc hủy hôn Katy Perry

Tài tử Orlando Bloom hiếm hoi lên tiếng sau hai tháng chia tay ca sĩ Katy Perry, cho biết mối quan hệ vẫn tốt đẹp.

Ngày 5/9, diễn viên có cuộc phỏng vấn trên show Today nhằm quảng bá phim mới, The Cut. Khi MC hỏi thăm Orlando Bloom về cuộc sống hiện tại sau cuộc chia tay với Katy Perry, tài tử cho biết bản thân vẫn tốt. Anh cũng nói biết ơn vì có con gái xinh đẹp - Daisy, năm tuổi, con chung với Katy.

"Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống tốt. Hiện không có gì ngoài sự quý mến nhau", nghệ sĩ nói với người dẫn chương trình.

Orlando Bloom trên chương trình "Today". Ảnh: Today

Orlando Bloom và Katy Perry thông báo chia tay vào đầu tháng 7, khẳng định ưu tiên con cái lên hàng đầu. Mối tình của họ khép lại sau gần 10 năm bên nhau. Cặp sao hẹn hò năm 2016, từng chia tay trong thời gian ngắn năm 2017 nhưng sớm quay lại năm 2018. Tháng 8/2020, bé Daisy chào đời. Cả hai dự tính làm đám cưới vào tháng 6/2021 nhưng hoãn vì Covid-19.

Cặp sao tại tiệc hậu Oscar tháng 3. Ảnh: WireImage

Trước khi yêu giọng ca Roar, Orlando Bloom có cuộc hôn nhân dài ba năm với "cựu thiên thần nội y" Miranda Kerr từ năm 2010 đến 2013. Họ có một con chung - Flynn, 14 tuổi - và vẫn làm bạn sau ly hôn. Miranda cũng có mối quan hệ tốt với Katy Perry.

Trên chương trình The Kyle and Jackie O Show hôm 4/9, siêu mẫu xác nhận chuyện tình của chồng cũ và ca sĩ kết thúc trong êm đẹp. Cô còn kể đã dự tiệc sinh nhật bé Daisy với Bloom và Perry hôm 26/8. Cả ba cùng trò chuyện và chụp hình với nhau.

"Tôi nghĩ chuyện này khá buồn cười. Katy gửi tấm ảnh Orlando bên cạnh hai người yêu cũ. Nhưng tất cả đều nở nụ cười thật tươi. Chúng tôi luôn luôn là một gia đình lớn, hạnh phúc", Miranda Kerr nói thêm.

MV "Never Worn White" của Katy Perry Katy Perry khoe bụng bầu trong MV "Never Worn White" (2020). Video: YouTube Katy Perry

Orlando Bloom, 48 tuổi, sinh ở Anh. Diễn viên nổi tiếng với vai hoàng tử tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và vai người thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribbe.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Katy Perry từng là vợ cũ danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012, không có con chung.

Phương Thảo (theo People)