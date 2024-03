OriginPure - máy lọc nước giữ khoáng cao cấp nhất của Toshiba

OriginPure series gồm 5 model, lọc nước qua 11 bước đi kèm công nghệ diệt khuẩn, bù khoáng, cung cấp nước nóng 45-95 độ C trong vài giây.

Dải sản phẩm ra mắt ngày 6/3 tại TP HCM, trong không gian sự kiện lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thu hút hàng trăm khách mời. Khu vực check-in được đặt tên Dòng yên, trang trí bằng công nghệ trình chiếu LED, bao quanh với dòng nước. Từ đây, mọi người được dẫn dắt đi đến không gian Nhà yên, mô phỏng năm gian phòng trong tổ ấm. Mỗi gian được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với hệ sinh thái Toshia. Khách tham quan được trải nghiệm lối sống tinh giản và thông minh qua các thiết bị điều hòa, quạt mát, máy lọc nước, máy giặt, nồi cơm, tủ lạnh, lò vi sóng...

Tâm điểm của sự kiện là dòng máy lọc nước thế hệ mới Toshiba OriginPure. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc phát triển sản phẩm ngành hàng thiết bị lọc nước Toshiba Việt Nam cho biết thế hệ mới gồm 5 model, chia thành hai dải sản phẩm: Pure series và Origin series. Trong đó, Origin series hướng đến phân khúc cao cấp với hai model TWP-W2398SVN(M) và TWP-W2399SVN(M).

Ông Lê Thanh Tùng giới thiệu các sản phẩm mới tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

"Chúng tôi kỳ vọng mang đến định nghĩa mới về nguồn nước sạch cho gia đình. Ngoài công nghệ tiên tiến, khả năng diệt khuẩn, lõi lọc còn có thể bảo lưu khoáng tự nhiên, phát triển bởi công nghệ độc quyền của Toshiba", ông Tùng nói.

Thiết kế của máy lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Nhật Bản như màn hình hiển thị, hoa văn bề mặt tương tự thủ pháp dệt thủ công, vòi rót mô phỏng ống trúc Shishi-Odoshi. Để tạo nguồn nước trong lành như tự nhiên, Toshiba ứng dụng ba công nghệ: lõi lọc RO, Rock Active, UV LED.

Nguồn nước đi vào máy sẽ trải qua 11 bước lọc, diệt khuẩn và bù khoáng. Đầu tiên, lõi RO và RO Plus loại bỏ các chất có hại như vi khuẩn, virus và kim loại nặng, giữ lại khoáng chất có lợi từ nước cho sức khỏe. Tiếp theo, công nghệ Rock Active sử dụng bốn loại đá hoạt tính làm vật liệu trên năm bộ lọc thô, mô phỏng quá trình hình thành nước khoáng tự nhiên.

Sau đó nước đi đến bể chứa nước tinh khiết - khu vực có lắp đặt UV LED. Khác với máy lọc nước truyền thống, OriginPure áp dụng cấu trúc tích hợp New-Gen, tức bể nước gần mặt nước hơn ổ cắm, kết hợp với đèn UV, tránh nhiễm khuẩn ngược khi lưu trữ lâu dài.

Người dùng có thể chọn ba loại nước thường, lạnh hoặc nóng. Nước lạnh đạt nhiệt độ thấp nhất đến 4 độ C nhờ hệ thống làm mát máy nén. Theo ông Tùng, mẫu cao cấp nhất trong dòng sản phẩm này - TWP-W2399SVN(M) - còn có tính năng instant (hệ thống sưởi ấm), làm nóng nước ở các mức 45 độ C, 70 độ C và 95 độ C chỉ trong ba giây.

Khách mời trải nghiệm tính năng lấy nước tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Khác với thông thường, OriginPure sử dụng hệ thống làm nóng bên ngoài thay vì bên trong bình chứa nước. Bộ phận làm nóng ở đáy bình nóng để nước được làm nóng đều, ngăn cản sự hình thành cặn do nhiệt độ cao, phù hợp đun nước khoáng.

Cũng trong sự kiện, ông Lê Thanh Tùng giới thiệu giải pháp nước sạch toàn tiện (water solution) dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Đây là hệ thống lọc nước từ đầu nguồn, phân bổ nước sạch cho từ nơi tắm rửa đến phòng khách, đáp ứng nhu cầu cho mọi thành viên.

Giải pháp nước sạch sẽ được hãng ra mắt trong thời gian tới. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện hãng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu người tiêu dùng không ngừng nâng cao, đặt ra bài toán cải tiến sản phẩm cho các nhãn hàng điện gia dụng. Đáp ứng nhu cầu này, Toshiba ra mắt dòng máy lọc nước cao cấp thế hệ mới, hướng đến mục tiêu nâng cấp trải nghiệm về cuộc sống tiện nghi.

Máy lọc nước là bước khởi đầu cho hành trình phát triển bền vững cùng Việt Nam của Toshiba. Bên cạnh giải pháp nước sinh hoạt, thương hiệu còn nâng cấp thiết bị gia dụng bếp, phòng khách, hướng đến mục tiêu: "Mang đến tổ ấm hoàn hảo và tiện nghi".

Minh Tú