OriginOS 6 trên smartphone phổ thông Vivo Y31d

Nền tảng OriginOS 6 trên Vivo Y31d hứa hẹn mang đến những trải nghiệm có ở dòng flagship cao cấp, tiếp cận người dùng theo hướng thực tế, tiện sử dụng.

Trong gần ba tháng, OriginOS được tích hợp trên hàng loạt dòng máy của Vivo, từ X series cao cấp đến V series tầm trung, và nay là Y31d, mẫu máy phổ thông dành cho số đông. Trước đây, nền tảng này chỉ có mặt trên các dòng máy cao cấp của Vivo, nơi hãng thể hiện rõ ràng triết lý thiết kế, tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Giao diện OriginOS 6 trên Vivo Y31d. Ảnh: Vivo

Theo các chuyên gia, việc OriginOS 6 có mặt trên Y31d cho thấy bước chuyển rõ ràng của hãng, trải nghiệm phần mềm cao cấp dần được tối ưu ở phân khúc phổ thông. Trên mẫu smartphone này, OriginOS 6 có giao diện bắt mắt hơn, là nền tảng hứa hẹn giúp máy ổn định trong thời gian dài.

"Giao diện được thiết kế lại theo hướng trong trẻo, dễ nhìn, các thao tác vuốt chạm mượt mà hơn, đồng thời hệ thống quản lý tài nguyên được tối ưu để duy trì hiệu năng ổn định suốt nhiều năm sử dụng", đại diện hãng nói, thêm rằng, điểm đáng chú ý là Vivo cam kết hệ điều hành trên Y31d mượt mà tới 5 năm, đi kèm các bản cập nhật bảo mật dài hạn.

Ứng dụng ghi âm trên mẫu smartphone phổ thông. Ảnh: Vivo

Khác với cách tiếp cận "AI để trình diễn công nghệ", OriginOS 6 trên Y31d đưa trí tuệ nhân tạo vào những tình huống đời thường. Với tài xế công nghệ, tính năng dịch AI giúp dịch nhanh các đoạn hội thoại tiếng Anh khi gặp khách nước ngoài, từ chỉ đường, xác nhận điểm đến cho đến trao đổi thông tin cơ bản. Thay vì phải mở nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể dịch ngay trên màn hình.

Với người bán hàng, công cụ khoanh tròn tìm kiếm bằng AI giúp tìm nhanh thông tin sản phẩm, giá bán hoặc nguồn hàng bằng một thao tác khoanh trên màn hình. OriginOS 6 cũng tích hợp các tính năng AI hỗ trợ chặn cuộc gọi rác và cảnh báo lừa đảo. Hệ thống sẽ nhận diện các cuộc gọi nghi ngờ, giúp người dùng tránh được những rủi ro không mong muốn, hữu ích với người lớn tuổi hoặc người thường xuyên nhận cuộc gọi từ số lạ.

Tính năng AI tích hợp của OriginOS 6 trên Vivo Y31d. Ảnh: Vivo

Một điểm đáng chú ý khác trên Y31d là bộ công cụ văn phòng Vivo và khả năng truyền dữ liệu một chạm giữa điện thoại và laptop. Thay vì phải gửi file qua email, cáp hay ứng dụng trung gian, người dùng có thể chia sẻ hình ảnh, tài liệu, video từ Y31d sang máy tính chỉ với vài thao tác. Bên cạnh đó, các tiện ích như Đảo Origin giúp theo dõi nhanh nhạc, cuộc gọi, định vị hay ghi âm ngay trên màn hình, trong khi vivo Office Kit và truyền dữ liệu một chạm hỗ trợ tốt cho nhu cầu học tập, làm việc từ xa.

Theo hãng, Y31d dùng pin BlueVolt 7.200 mAh, sạc nhanh 44 W và độ bền đạt IP68, IP69/69+, chứng nhận quân đội và SGS 5 sao. "Khi OriginOS 6 xuất hiện, sự kết hợp giữa phần cứng ổn định và hệ điều hành được tối ưu giúp Y31d duy trì cảm giác mượt mà trong thời gian dài. Đây là điều nhiều người dùng phổ thông quan tâm, máy không chỉ dùng tốt trong vài tháng đầu, mà vẫn ổn định sau vài năm, khi pin vẫn khỏe, hệ điều hành vẫn mượt và các tính năng AI vẫn tiếp tục được cập nhật", đại diện hãng nói.

Quang Anh