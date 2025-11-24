Organon và UNFPA tại Việt Nam hợp tác nâng cao sức khỏe sinh sản

Công ty TNHH Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) ký kết hợp tác nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục tại Việt Nam, ngày 17/11.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của các đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế), Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cùng các chuyên gia dân số. Các chuyên gia đánh giá sự kiện mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đối diện với các thách thức về nhân khẩu học.

Đại diện UNFPA Việt Nam và Organon trong lễ ký kết hợp tác chiến lược ngày 17/11. Ảnh: Organon Việt Nam

Theo các khảo sát gần đây, thế hệ trẻ nói chung và phụ nữ nói riêng vẫn phải đối mặt với rào cản từ định kiến xã hội và sự khó khăn khi tiếp cận y tế, dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản. Theo thông tin từ Bộ Y tế năm 2024, cứ mỗi 1.000 bé gái tuổi 15-19 trên toàn quốc, có tới 42 em sinh con, con số này lên tới 115 tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Cuộc điều tra quốc gia về các chỉ số phát triển bền vững cho phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020-2021 cho thấy 10,2% phụ nữ đã kết hôn và 40,7% ở phụ nữ chưa kết hôn không được đáp ứng nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình.

Sự hợp tác giữa UNFPA tại Việt Nam và Organon xuất phát từ sự đồng điệu về tầm nhìn và cam kết hành động trong lắng nghe nhu cầu của phụ nữ và cộng đồng để xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Biên bản ghi nhớ giữa hai bên được triển khai dựa trên bốn mục tiêu hành động chính, tạo thành một khung triển khai toàn diện từ cấp độ chính sách đến cấp độ cộng đồng. Đầu tiên là hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách và hành động dựa trên bằng chứng, nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi nhân khẩu học. Thứ hai là giải quyết các vấn đề dân số dai dẳng và mới nổi ảnh hưởng đến thanh thiếu niên và phụ nữ. Thứ ba là tăng cường hợp tác đa bên trong việc thúc đẩy sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Cuối cùng, việc hợp tác hướng đến thúc đẩy sự tham gia và trao quyền cho thanh niên và phụ nữ trong các hoạt động vận động và các chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Ông Matt Jackson - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh tại buổi lễ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo mọi thai kỳ đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và mọi thanh thiếu niên đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình". Theo ông, mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách trang bị cho thanh thiếu niên thông tin chính xác và đảm bảo việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao, không kỳ thị. Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam bổ sung, trọng tâm trong cam kết của UNFPA nhằm đạt được ba mục tiêu có tính chất đột phá vào năm 2030: tất cả nhu cầu tránh thai đều được đáp ứng; không còn tình trạng tử vong mẹ trong những trường hợp có thể phòng tránh và không còn bạo lực giới.

Đại diện UNFPA Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Organon Việt Nam

Việc hợp tác đa ngành nhằm trao quyền cho phụ nữ và người trẻ được xem là chìa khóa để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu về sức khỏe, giáo dục và bình đẳng giới. Bà Võ Thị Thùy Hà, Tổng giám đốc Organon Việt Nam cho rằng tiếp cận thông tin chính xác là nền tảng của công bằng y tế. "Quan hệ đối tác này nhằm đảm bảo mọi phụ nữ Việt Nam có kiến thức và sự tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt về sức khỏe sinh sản. Organon cam kết cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, bởi khi phụ nữ phát triển, gia đình và cộng đồng cũng phát triển", bà nhấn mạnh.

Đại diện Organon phát biểu về quyết định hợp tác chiến lược. Ảnh: Organon Việt Nam

Sự kiện ký kết bên cạnh khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa UNFPA và Organon, còn là lời kêu gọi hành động để nâng cao nhận thức và trao quyền cho thế hệ trẻ và phụ nữ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và tình dục. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ tháng 11 năm nay và sẽ được hai bên cùng đánh giá định kỳ để điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hợp tác.

