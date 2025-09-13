Organon và Pharmacity bắt tay hợp tác vì sức khỏe phụ nữ Việt

Organon Việt Nam và Pharmacity ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mang đến giải pháp y tế giúp phụ nữ Việt chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngày 9/9.

Theo Công ty TNHH Organon (Organon Việt Nam) và Pharmacity, việc ký kết hợp tác đánh dấu bước tiến mới của cả hai trên hành trình nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Buổi lễ có sự tham dự của Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, minh chứng cho sự đồng hành cùng các tổ chức trong nước trong nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt.

Đại diện Organon Việt Nam và Pharmacity bắt tay hợp tác chiến lược. Ảnh: Organon Việt Nam

Thực tế tại Việt Nam, nhiều phụ nữ vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng sống và giới hạn cơ hội để họ làm chủ tương lai. Organon đã đồng hành hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua với các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết.

Với sự kiện ký kết này, hai bên cam kết trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho phụ nữ trong quá trình chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cả hai sẽ thực hiện chuỗi chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng, như các chương trình giáo dục qua mạng xã hội, kênh truyền thông và sự kiện, nhằm giúp cộng đồng, nhất là giới trẻ tiếp cận nguồn thông tin khoa học, chính xác và đáng tin cậy về sức khỏe sinh sản. Đồng thời, Pharmacity mong muốn các nhà thuốc sẽ trở thành điểm chạm y tế để khách hàng có cơ hội trao đổi trực tiếp với bác sĩ, dược sĩ, biến kiến thức thành hành động trong việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chú trọng đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ của hơn 1.000 nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc, giúp tư vấn chính xác và hỗ trợ phụ nữ lựa chọn các giải pháp y tế an toàn.

Ông Andreas Jorgensen Daugard - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và đáng tin cậy, bất kể họ sinh sống ở đâu".

Ông Andreas Jorgensen Daugard - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Organon Việt Nam

Cùng chung quan điểm, ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity bổ sung: "Tại Pharmacity, chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được quyền đưa ra những lựa chọn về sức khỏe của mình". Ông cho biết, mối quan hệ hợp tác với Organon không chỉ là một biên bản ghi nhớ mà còn là cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, mang đến các giải pháp tránh thai an toàn, dễ tiếp cận, giúp phụ nữ tự tin, sống trọn vẹn và khỏe mạnh.

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity, phát biểu tại sự kiện Ảnh: Organon Việt Nam

Theo Organon và Pharmacity, việc ký kết hợp tác là cách hai bên khẳng định quyết tâm trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết thực, dễ tiếp cận và an toàn cho phụ nữ. Với mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc, Pharmacity sẽ tiếp tục là điểm chạm y tế gần nhà, giúp phụ nữ được tư vấn đúng trong hành trình bảo vệ sức khỏe.

Diệp Chi