Orgalife nhận cú đúp giải thưởng trong nước và quốc tế

Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng là "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025" và "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025".

Tại chương trình "Thương hiệu số 1 Việt Nam" (Vietnam No.1 Brand Awards 2025) diễn ra ngày 27/9 tại TP HCM, Orgalife giành giải "Thương hiệu số 1 Việt Nam" hạng vàng, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất và cung ứng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng.

Cùng ngày, thương hiệu còn được xướng tên tại giải thưởng quốc tế "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á" (Asia's Top Trusted Brand Awards 2025), nằm trong Top 10 thương hiệu châu Á được người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp tín nhiệm. Kết quả này góp phần khẳng định bước tiến của Orgalife trên hành trình xây dựng thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu khu vực.

Đại diện Orgalife (ở giữa) nhận giải "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á" (Asia's Top Trusted Brand Awards 2025). Ảnh: Orgalife

Theo đại diện công ty, hai giải thưởng lớn là động lực để nhãn hàng kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến mở rộng thị trường quốc tế. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hợp tác cùng chuyên gia trong và ngoài nước để đưa ra các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với xu hướng toàn cầu như già hóa dân số, gia tăng bệnh mạn tính, nhu cầu thực phẩm an toàn, tiện lợi và thân thiện môi trường.

"Chúng tôi cam kết theo đuổi triết lý phát triển bền vững, dựa trên ba giá trị cốt lõi: nguyên liệu tự nhiên giàu dinh dưỡng, nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia, và sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn an toàn", đại diện Orgalife chia sẻ thêm.

Ra đời với mục tiêu mang đến giải pháp dinh dưỡng cân bằng, Orgalife định vị là một doanh nghiệp khoa học. Công ty tập trung nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của từng nhóm đối tượng để phát triển sản phẩm có tính ứng dụng cao, vừa đáp ứng sức khỏe, vừa phù hợp lối sống hiện đại.

Các dòng sản phẩm như Fomeal, Leisure, O'go được thị trường đón nhận nhờ tính tiện lợi, công thức tối ưu và an toàn nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu từ trẻ em, người trưởng thành đến bệnh nhân có chế độ ăn đặc biệt.

Hai giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025" và "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025" của Orgalife. Ảnh: Orgalife

Song song, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh và an toàn thực phẩm, coi "khoa học dinh dưỡng" là kim chỉ nam, giúp từng sản phẩm không dừng ở việc đáp ứng cơn đói, mà còn trở thành giải pháp cải thiện sức khỏe dài hạn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Orgalife đặt mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng trong nâng cao nhận thức về dinh dưỡng. Doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình hội thảo khoa học, hoạt động xã hội và chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp về chế độ ăn uống cân bằng, vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh tật.

Sản phẩm Orgalife hiện diện tại bệnh viện, trung tâm y tế và hệ thống bán lẻ, nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. "Dinh dưỡng không chỉ là sản phẩm, mà còn là trách nhiệm xã hội", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thế Đan