Orange tự làm túi đeo chéo, ví đựng thẻ khi du lịch Singapore

SingaporeOrange chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tự làm túi đeo chéo xếp ly, ví đựng thẻ tùy chọn kiểu dáng - màu sắc, tại workshop thủ công ở khu phức hợp New Bahru.

Đến Singapore du lịch, giọng ca Gặp lại năm ta 60 có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi dành thời gian trải nghiệm các workshop thủ công của thương hiệu địa phương, tự làm phụ kiện, túi xách. Đây cũng là xu hướng du lịch mới của nhiều du khách quốc tế tại đảo quốc này. Thay vì chỉ check-in tại các điểm đến nổi tiếng, mỗi người có thể hòa mình vào nhịp sống địa phương, khám phá bản sắc văn hóa.

Orange với mẫu túi xếp ly ba màu tự thiết kế tại Ginlee Studio. Ảnh: Singapore Toursim Board

Trong chuyến đi gần nhất, Orange chọn New Bahru để vui chơi, mua sắm và khám phá các thương hiệu địa phương. Đây là khu phức hợp giải trí mới nhất của Singapore, cải tạo từ trường trung học Nan Chiau. Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc brutalist thô mộc, hoài cổ. Lớp học cũ được cải tạo thành cửa hàng mua sắm với đa dạng mặt hàng. Hiện New Bahru quy tụ hơn 40 thương hiệu nội địa từ phong cách sống, thời trang đến chăm sóc sức khỏe...

Tại studio Make by Ginlee, Orange được nhân viên hướng dẫn làm túi xếp ly, sản phẩm độc quyền của thương hiệu. Sau khi tìm hiểu quy trình tạo nên một chiếc túi xinh xắn, cô được lựa chọn kiểu dáng, chất vải, dây đeo, kiểu xếp ly trước khi cho túi vào lò hấp và trang trí cho sản phẩm. Thành phẩm là chiếc túi xếp ly ba màu với các chi tiết mang dấu ấn cá nhân.

Thành lập năm 2011, Ginlee Studio là thương hiệu đạt chứng nhận "Made With Passion" (MWP - kiến tạo từ đam mê), chính phủ Singapore bảo chứng chất lượng sản phẩm. Ảnh: Ginlee Studio

Theo đuổi thời trang bền vững với triết lý "Make fashion that matters" (Khiến thời trang trở nên ý nghĩa), Ginlee Studio nổi tiếng với các thiết kế thanh lịch làm từ vải xếp ly độc đáo. Các workshop thời trang "xanh" tại studio Make by Ginlee cũng tạo điều kiện để khách hàng tự làm phụ kiện cá nhân hóa mà vẫn đảm bảo tính thời thượng, ứng dụng cao. Nếu muốn thử trải nghiệm, du khách có thể đến studio tại địa chỉ 46 Kim Yam Rd, 02-10 New Bahru, mở cửa 11h-20h các ngày trong tuần.

Orange được các chuyên gia hướng dẫn cắt, dán keo và đánh bóng cạnh cho ví để đảm bảo sản phẩm thẩm mỹ và dùng được lâu dài. Ảnh: Singapore Toursim Board

Điểm đến kế tiếp của Orange tại New Bahru là Crafune để thử tự làm cardholder (ví đựng thẻ) bằng da. Từ một xưởng thủ công nhỏ, thương hiệu đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu thích workshop thủ công.

Crafune được thành lập với mong muốn mang đến trải nghiệm thư giãn, mới lạ cho khách hàng thông qua việc tự tay làm đồ da thủ công. Thương hiệu còn theo đuổi xu hướng thời trang bền vững bằng việc tái chế, sử dụng nguyên liệu làm từ thực phẩm thừa. Thời gian tổ chức các buổi workshop có trên website hoặc đăng trực tiếp tại cửa hàng Crafune (địa chỉ 46 Kim Yam Rd, 02-11, mở cửa 11h-18h các ngày trong tuần).

Workshop làm ví, túi da tại Crafune có nhiều khung giờ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: Crafune

Các workshop làm túi xách, phụ kiện thời trang thường chỉ diễn ra trong vài giờ ở các cửa hàng địa phương hoặc studio. Không khí những hoạt động này thường chậm rãi, yên tĩnh, mang đến cảm giác thư giãn, giải tỏa căng thẳng, như được "chữa lành" sau những bộn bề công việc. Ngoài Orange, nhiều bạn trẻ Việt khác cũng chuộng hình thức du lịch mới này vì được trải nghiệm, hòa nhập vào cuộc sống, văn hóa địa phương.

Orange tự làm túi đeo chéo, ví đựng thẻ khi du lịch Singapore Orange trải nghiệm workshop làm túi xếp ly, ví đựng thẻ tại Singapore. Video: Singapore Tourism Board

Thy An