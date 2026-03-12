Oracle bắt tay công ty chip AI đối thủ của Nvidia, AMD

Cerebras, startup về chip AI được xem là đối thủ tiềm năng của Nvidia, được Oracle nhắc đến trong kế hoạch đa dạng hóa hạ tầng điện toán đám mây.

"Chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt, có thể thay thế và hỗ trợ từ khối lượng công việc nhỏ nhất đến lớn nhất", Clay Magouyrk, một trong hai CEO Oracle, phụ trách mảng cơ sở hạ tầng, nói trong họp báo kết quả kinh doanh quý I/2026 hôm 10/3. "Chúng tôi liên tục bổ sung các hệ thống tăng tốc mới, từ các tùy chọn của Nvidia và AMD mới nhất đến những cái tên mới nổi như Cerebras và Positron".

Siêu máy tính Andromeda chạy chip Cerebras ở Santa Clara, California tháng 10/2022. Ảnh: Reuters

Cerebras Systems thành lập năm 2015 tại California (Mỹ), là công ty bán dẫn của Mỹ chuyên phát triển phần cứng AI, nổi tiếng với cách tiếp cận khác biệt so với kiến trúc GPU truyền thống. Công ty xây dựng hệ thống máy tính phục vụ huấn luyện và suy luận mô hình AI quy mô lớn thông qua kiến trúc Wafer-Scale Engine (WSE) - chip AI khổng lồ được chế tạo từ một tấm wafer silicon duy nhất thay vì cắt nhỏ thành nhiều chip như thông thường. Năm 2024, công ty này chế tạo thành công chip AI tối ưu hóa tốc độ, tuyên bố băng thông bộ nhớ cao hơn "hàng nghìn lần" so với GPU Nvidia.

Nhờ thiết kế WSE độc quyền, các thế hệ mới như WSE-3 có tới 4.000 tỷ bóng bán dẫn và khoảng 900.000 lõi xử lý AI. Điều này mang lại năng lực tính toán tới 125 petaflop, đồng thời giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ xử lý mô hình AI lớn so với các hệ thống GPU phân tán.

Trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI bùng nổ, Cerebras được xem là đối thủ tiềm năng của các hãng chip truyền thống như Nvidia hay AMD, từng huy động 1,1 tỷ USD và hiện được định giá 8,1 tỷ USD. Dù vậy, công ty hiện phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất là G42 (Group 42 Holding) có trụ sở tại UAE và được Microsoft hậu thuẫn, hiện chiếm tới 87% doanh thu của Cerebras.

Theo CNBC, việc Oracle nhắc đến bên cạnh những cái tên nổi bật như Nvidia hay AMD cho thấy sản phẩm của Cerebras đang nhận sự chú ý lớn hơn. Động thái này có thể mang lại lợi thế lớn cho Cerebras khi có thể đa dạng khách hàng. Ở chiều ngược lại, Oracle cũng có thêm tùy chọn mới cho hạ tầng điện toán đám mây bên cạnh các đối tác hiện có.

Giữa tháng 2, OpenAI ra mô hình GPT-5.3-Codex-Spark hỗ trợ lập trình, đánh dấu lần đầu triển khai hệ thống phần cứng từ Cerebras thay vì Nvidia. Trước đó một tháng, công ty của Sam Altman xác nhận ký thỏa thuận triển khai hạ tầng tính toán 750 MW với Cerebras kéo dài đến năm 2028.

"Chúng tôi tin các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán hiện nay sẽ ngày càng giá trị theo thời gian", ông Magouyrk nói sau khi nhắc đến Cerebras và các đối tác cung cấp chip.

Cũng theo đồng CEO Oracle, tốc độ phản hồi AI phụ thuộc nhiều yếu tố, đòi hỏi công nghệ tiên tiến bên cạnh các trung tâm dữ liệu được đặt ở vị trí chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì Groq, Cerebras hay Positron đang làm, mục tiêu không chỉ giảm chi phí suy luận mà còn giảm đáng kể độ trễ các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Theo giới chuyên gia, dù khó thách thức vị thế của Nvidia, Cerebras vẫn đứng trước cơ hội lớn khi nhu cầu về năng lực tính toán trong lĩnh vực AI đang "không đáy". Tuy nhiên, các đối thủ lớn cũng không đứng yên. Nvidia đang tận dụng nguồn tiền khổng lồ để thâu tóm các startup tiềm năng, điển hình là việc mua lại Groq với giá 20 tỷ USD hồi tháng 122025. Tại hội nghị GTC tuần tới, Nvidia dự kiến công bố kiến trúc chip mới dựa trên công nghệ của Groq.

Thanh Thúy (theo CNBC, Tom's Hardware)