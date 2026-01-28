Oppo Watch S - đồng hồ cho người chơi tennis, pickleball

Với việc Watch S ra mắt cùng dòng Reno15 Series hôm 11/1, Oppo đã liền lúc tung ra thị trường hai sản phẩm chủ lực về doanh số với hạng mục điện thoại và đồng hồ thông minh của hãng. Sự góp mặt của Watch S cũng khiến phân khúc smartwatch tầm giá trên dưới 5 triệu đồng thêm "chật chội" khi có nhiều đối thủ đáng gờm như Huawei Watch GT5, Xiaomi Watch S4, Samsung Watch 7 hay sản phẩm cũng mới ra mắt gần đây là Amazfit Active Max.

So với thiết kế truyền thống kiểu GT5, Watch S4, model của Oppo nhấn mạnh vào yếu tố thời trang với kiểu dáng siêu mỏng trong khi vẫn có đầy đủ các tính năng thể thao phục vụ người dùng phổ thông hoặc đam mê tập luyện.