Oppo Watch S - đồng hồ cho người chơi tennis, pickleball

Với việc Watch S ra mắt cùng dòng Reno15 Series hôm 11/1, Oppo đã liền lúc tung ra thị trường hai sản phẩm chủ lực về doanh số với hạng mục điện thoại và đồng hồ thông minh của hãng. Sự góp mặt của Watch S cũng khiến phân khúc smartwatch tầm giá trên dưới 5 triệu đồng thêm "chật chội" khi có nhiều đối thủ đáng gờm như Huawei Watch GT5, Xiaomi Watch S4, Samsung Watch 7 hay sản phẩm cũng mới ra mắt gần đây là Amazfit Active Max.
So với thiết kế truyền thống kiểu GT5, Watch S4, model của Oppo nhấn mạnh vào yếu tố thời trang với kiểu dáng siêu mỏng trong khi vẫn có đầy đủ các tính năng thể thao phục vụ người dùng phổ thông hoặc đam mê tập luyện.
Với việc Watch S ra mắt cùng dòng Reno15 Series hôm 11/1, Oppo đã liền lúc tung ra thị trường hai sản phẩm chủ lực về doanh số với hạng mục điện thoại và đồng hồ thông minh của hãng. Sự góp mặt của Watch S cũng khiến phân khúc smartwatch tầm giá trên dưới 5 triệu đồng thêm "chật chội" khi có nhiều đối thủ đáng gờm như Huawei Watch GT5, Xiaomi Watch S4, Samsung Watch 7 hay sản phẩm cũng mới ra mắt gần đây là Amazfit Active Max.
So với thiết kế truyền thống kiểu GT5, Watch S4, model của Oppo nhấn mạnh vào yếu tố thời trang với kiểu dáng siêu mỏng trong khi vẫn có đầy đủ các tính năng thể thao phục vụ người dùng phổ thông hoặc đam mê tập luyện.
Thiết kế của Watch S dựa trên mẫu tiền nhiệm Watch X2 nhưng núm xoay và nút bấm cảm ứng được thiết kế kín đáo, thời trang hơn. Với độ dày 8,9 mm và trọng lượng 35 gram, Watch S mỏng và nhẹ hơn một phần tư so với các sản phẩm trước đây của Oppo. Mỏng là ưu điểm của thiết bị nhưng nếu người dùng thích sự hầm hố, nam tính, đây sẽ không phải là lựa chọn phù hợp.
Cảm giác đeo Watch S rất thoải mái, đặc biệt khi kết hợp cùng dây dệt sợi nylon thoáng khí với màu vàng xanh tương phản với mặt đồng hồ màu bạc. Nếu thường xuyên tập luyện thể thao, người dùng sẽ cần sắm thêm các mẫu dây bằng silicon sẽ giúp đồng hồ đeo chắc hơn khi ra nhiều mồ hôi.
Thiết kế của Watch S dựa trên mẫu tiền nhiệm Watch X2 nhưng núm xoay và nút bấm cảm ứng được thiết kế kín đáo, thời trang hơn. Với độ dày 8,9 mm và trọng lượng 35 gram, Watch S mỏng và nhẹ hơn một phần tư so với các sản phẩm trước đây của Oppo. Mỏng là ưu điểm của thiết bị nhưng nếu người dùng thích sự hầm hố, nam tính, đây sẽ không phải là lựa chọn phù hợp.
Cảm giác đeo Watch S rất thoải mái, đặc biệt khi kết hợp cùng dây dệt sợi nylon thoáng khí với màu vàng xanh tương phản với mặt đồng hồ màu bạc. Nếu thường xuyên tập luyện thể thao, người dùng sẽ cần sắm thêm các mẫu dây bằng silicon sẽ giúp đồng hồ đeo chắc hơn khi ra nhiều mồ hôi.
Watch S đem đến sự khác biệt khi có thể tối ưu cho các bộ môn dùng vợt, điều thậm chí các mẫu đồng hồ thông minh đắt tiền hơn của Apple hay Garmin cũng chưa có. Cùng với mẫu Amazfit, Oppo Watch S là hai mẫu hiếm hoi có thể đo chi tiết các cú đánh thuận tay, trái tay, giao bóng của tennis hay bổ sung chế độ riêng cho môn thể thao đang thịnh hành tại Việt Nam là pickleball.
Đồng hồ của Oppo có thể đo hơn 100 chế độ luyện tập, đầy đủ các bộ môn phổ biến như chạy bộ, bơi lội, đạp xe. Trong đó có 12 bộ môn có thể đo chỉ số chuyên sâu như cầu lông, tennis, bơi, chạy.
Watch S đem đến sự khác biệt khi có thể tối ưu cho các bộ môn dùng vợt, điều thậm chí các mẫu đồng hồ thông minh đắt tiền hơn của Apple hay Garmin cũng chưa có. Cùng với mẫu Amazfit, Oppo Watch S là hai mẫu hiếm hoi có thể đo chi tiết các cú đánh thuận tay, trái tay, giao bóng của tennis hay bổ sung chế độ riêng cho môn thể thao đang thịnh hành tại Việt Nam là pickleball.
Đồng hồ của Oppo có thể đo hơn 100 chế độ luyện tập, đầy đủ các bộ môn phổ biến như chạy bộ, bơi lội, đạp xe. Trong đó có 12 bộ môn có thể đo chỉ số chuyên sâu như cầu lông, tennis, bơi, chạy.
Thử nghiệm đeo Watch S trong một buổi chơi tennis kéo dài hơn hai tiếng. Model này đem đến những thông số chi tiết rất thú vị như số cú thuận tay, trái tay, giao bóng và thậm chí là có thể đo các tốc độ vung vợt trong mỗi cú đánh. Bên cạnh đó là các chỉ số phổ biến khác như lượng calo tiêu thụ, các vùng nhịp tim để phân tích hiệu quả buổi tập.
Với các đồng hồ cao cấp được thử nghiệm trước đó như Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix 8, khi bật bộ môn tennis chỉ đo được thông số về nhịp tim, calo tiêu thụ và quãng đường di chuyển.
Thử nghiệm đeo Watch S trong một buổi chơi tennis kéo dài hơn hai tiếng. Model này đem đến những thông số chi tiết rất thú vị như số cú thuận tay, trái tay, giao bóng và thậm chí là có thể đo các tốc độ vung vợt trong mỗi cú đánh. Bên cạnh đó là các chỉ số phổ biến khác như lượng calo tiêu thụ, các vùng nhịp tim để phân tích hiệu quả buổi tập.
Với các đồng hồ cao cấp được thử nghiệm trước đó như Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix 8, khi bật bộ môn tennis chỉ đo được thông số về nhịp tim, calo tiêu thụ và quãng đường di chuyển.
Watch S có thiết kế mặt tròn phổ thông với màn hình AMOLED 1,46 inch độ phân giải 464 x 464 pixel, độ sáng cao ấn tượng 3.000 nit tương tự mẫu cao cấp Apple Watch Ultra 3. Tuy nhiên, độ sáng tối đa này chỉ khả dụng khi tập luyện ngoài trời, nếu không, con số này sẽ bị giới hạn ở mức 1.500 nit để tiết kiệm pin.
Thiết kế mặt đồng hồ khá bắt mắt với viền bạc và các nét gạch thời gian tương tự đồng hồ cơ truyền thống, mặt kính cong 2.5D chống trầy xước nhẹ. Màn hình hiển thị đẹp, màu sắc bắt mắt và có thể xem tốt các chỉ số ngoài trời nắng.
Watch S có thiết kế mặt tròn phổ thông với màn hình AMOLED 1,46 inch độ phân giải 464 x 464 pixel, độ sáng cao ấn tượng 3.000 nit tương tự mẫu cao cấp Apple Watch Ultra 3. Tuy nhiên, độ sáng tối đa này chỉ khả dụng khi tập luyện ngoài trời, nếu không, con số này sẽ bị giới hạn ở mức 1.500 nit để tiết kiệm pin.
Thiết kế mặt đồng hồ khá bắt mắt với viền bạc và các nét gạch thời gian tương tự đồng hồ cơ truyền thống, mặt kính cong 2.5D chống trầy xước nhẹ. Màn hình hiển thị đẹp, màu sắc bắt mắt và có thể xem tốt các chỉ số ngoài trời nắng.
Vỏ kim loại kín giúp Watch S có khả năng chống nước 5 ATM, giúp người dùng mang khi bơi. Ngoài cảm biến nhịp tim và SpO2, Oppo còn tích hợp cảm biến ECG và cảm biến nhiệt độ da, cho phép đồng hồ theo dõi giấc ngủ và hơn 100 môn thể thao. Mô-đun GPS kép hỗ trợ các bộ môn tập luyện ghi lại quãng đường đã đi như khi chạy bộ, đạp xe. Điểm đáng tiếc, các bộ môn khác như tennis, cầu lông ngoài trời không có bản đồ nhiệt như sản phẩm của Garmin.
Vỏ kim loại kín giúp Watch S có khả năng chống nước 5 ATM, giúp người dùng mang khi bơi. Ngoài cảm biến nhịp tim và SpO2, Oppo còn tích hợp cảm biến ECG và cảm biến nhiệt độ da, cho phép đồng hồ theo dõi giấc ngủ và hơn 100 môn thể thao. Mô-đun GPS kép hỗ trợ các bộ môn tập luyện ghi lại quãng đường đã đi như khi chạy bộ, đạp xe. Điểm đáng tiếc, các bộ môn khác như tennis, cầu lông ngoài trời không có bản đồ nhiệt như sản phẩm của Garmin.
Trong thử nghiệm đo cùng lúc Oppo Watch S và mẫu đồng hồ cao cấp đắt tiền hơn khá nhiều của Garmin là Fenix 8, các chỉ số có sự chênh lệch nhẹ với quãng chạy 22-32 km. Đồng hồ của Oppo (các ô giao diện màu sáng) thường cho quãng đường nhỉnh hơn một chút, lệch khoảng 600 mét, dẫn đến mức chỉ số pace cũng lệch nhẹ.
Trong thử nghiệm đo cùng lúc Oppo Watch S và mẫu đồng hồ cao cấp đắt tiền hơn khá nhiều của Garmin là Fenix 8, các chỉ số có sự chênh lệch nhẹ với quãng chạy 22-32 km. Đồng hồ của Oppo (các ô giao diện màu sáng) thường cho quãng đường nhỉnh hơn một chút, lệch khoảng 600 mét, dẫn đến mức chỉ số pace cũng lệch nhẹ.
Oppo tiếp tục trang bị tính năng được ưa chuộng gần đây trên đồng hồ thông minh là đo Tổng quan sức khỏe trong 60 giây. Người dùng chỉ cần chạm ngón cái vào nút cảm biến và giữ nguyên trong một phút, hệ thống sẽ ghi nhận các dữ liệu như ECG, nhịp tim, chỉ số oxy trong máu, kết hợp với điểm giấc ngủ và mức độ căng thẳng tinh thần để đưa ra trạng thái tổng thể.
ECG vốn là tính năng thường thấy trên các mẫu smartwatch cao cấp, giúp hỗ trợ phát hiện nhịp xoang, rung nhĩ và cảnh báo nhịp tim bất thường cao hoặc thấp. Ngoài ra, Watch S có thể đo cả các giấc ngủ ngắn như ngủ trưa với thời lượng từ 20 phút thay vì chỉ đo giấc ngủ dài ban đêm như đa số các sản phẩm đối thủ.
Oppo tiếp tục trang bị tính năng được ưa chuộng gần đây trên đồng hồ thông minh là đo Tổng quan sức khỏe trong 60 giây. Người dùng chỉ cần chạm ngón cái vào nút cảm biến và giữ nguyên trong một phút, hệ thống sẽ ghi nhận các dữ liệu như ECG, nhịp tim, chỉ số oxy trong máu, kết hợp với điểm giấc ngủ và mức độ căng thẳng tinh thần để đưa ra trạng thái tổng thể.
ECG vốn là tính năng thường thấy trên các mẫu smartwatch cao cấp, giúp hỗ trợ phát hiện nhịp xoang, rung nhĩ và cảnh báo nhịp tim bất thường cao hoặc thấp. Ngoài ra, Watch S có thể đo cả các giấc ngủ ngắn như ngủ trưa với thời lượng từ 20 phút thay vì chỉ đo giấc ngủ dài ban đêm như đa số các sản phẩm đối thủ.
Phần mềm quản lý OHealth có thể tải về từ cả hệ điều hành iOS lẫn Android với các tính năng tương tự nhau. Người dùng có thể quản lý tổng quan các chỉ số sức khỏe, xem lại lịch sử tập luyện cũng như các cài đặt chuyên sâu cho đồng hồ như giao diện. Nhờ trang bị chip NFC, người dùng có thể sao chép các thẻ ra vào cơ quan, thẻ thang máy để sử dụng trực tiếp với đồng hồ tiện dụng.
Watch S có thể hiển thị thông báo khi kết nối điện thoại với tốc độ đồng bộ nhanh, đầy đủ phông chữ tiếng Việt cũng như biểu tượng ứng dụng chính xác.
Phần mềm quản lý OHealth có thể tải về từ cả hệ điều hành iOS lẫn Android với các tính năng tương tự nhau. Người dùng có thể quản lý tổng quan các chỉ số sức khỏe, xem lại lịch sử tập luyện cũng như các cài đặt chuyên sâu cho đồng hồ như giao diện. Nhờ trang bị chip NFC, người dùng có thể sao chép các thẻ ra vào cơ quan, thẻ thang máy để sử dụng trực tiếp với đồng hồ tiện dụng.
Watch S có thể hiển thị thông báo khi kết nối điện thoại với tốc độ đồng bộ nhanh, đầy đủ phông chữ tiếng Việt cũng như biểu tượng ứng dụng chính xác.
Đồng hồ của Oppo vẫn sử dụng kiểu sạc với đế nam châm với hai điện cực chạm thay vì sạc không dây cao cấp hơn. Dung lượng pin của đồng hồ là 330 mAh cho thời lượng sử dụng tối đa khoảng 10 ngày và còn khoảng 4 ngày nếu bật đầy đủ thông báo, chế độ màn hình luôn bật và có chơi thể thao. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh với 10 phút sạc đủ cho một ngày hoạt động cơ bản.
Watch S có giá 5,5 triệu đồng nhưng giá thực mua tại các hệ thống bán lẻ chưa tới 5 triệu đồng sau khi trừ các khuyến mại. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng thích thời trang và đam mê các bộ môn như chạy bộ, bơi hoặc dùng vợt (tennis, pickleball, cầu lông).
Đồng hồ của Oppo vẫn sử dụng kiểu sạc với đế nam châm với hai điện cực chạm thay vì sạc không dây cao cấp hơn. Dung lượng pin của đồng hồ là 330 mAh cho thời lượng sử dụng tối đa khoảng 10 ngày và còn khoảng 4 ngày nếu bật đầy đủ thông báo, chế độ màn hình luôn bật và có chơi thể thao. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh với 10 phút sạc đủ cho một ngày hoạt động cơ bản.
Watch S có giá 5,5 triệu đồng nhưng giá thực mua tại các hệ thống bán lẻ chưa tới 5 triệu đồng sau khi trừ các khuyến mại. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng thích thời trang và đam mê các bộ môn như chạy bộ, bơi hoặc dùng vợt (tennis, pickleball, cầu lông).