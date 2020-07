Oppo Reno 4 Pro - smartphone sạc siêu nhanh

Tương tự như đàn em Reno 4 thì phiên bản Pro vẫn kèm theo các phụ kiện quen thuộc là case bảo vệ, sạc, cáp và tai nghe. Cục sạc kèm theo của máy là sạc SuperVooc 2.0 công suất 65W cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, cáp của máy là loại USB "A to C" thay vì "C to C" đang phổ biến trên các model cao cấp.