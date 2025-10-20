Oppo ra mắt kho vệ tinh dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam

Oppo đưa vào hoạt động kho dịch vụ vệ tinh tiêu chuẩn toàn cầu 700 m2 tại TP HCM, lưu trữ hơn 5.000 loại linh kiện, đáp ứng nhu cầu hàng triệu người dùng tại Việt Nam.

Kho vệ tinh đặt tại quận Tân Bình (cũ) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á của Oppo. 70% diện tích dành riêng cho lưu trữ linh kiện, được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đóng vai trò phân phối cho 45 trung tâm dịch vụ bảo hành trên toàn quốc.

Lối vào của kho vệ tinh Oppo tại quận Tân Bình cũ. Ảnh: Hoài Phương

Hơn 5.000 loại linh kiện được phân chia thành 500 kệ, kiểm soát bằng số hiệu, mã vạch. Khi cần xuất kho, nhân viên chỉ cần kiểm tra vị trí trên hệ thống, đến lấy, sau đó giao cho đơn vị vận chuyển. Toàn bộ hệ thống kho được kiểm soát ở nhiệt độ từ 10 độ C đến dưới 35 độ C - độ ẩm phù hợp để linh kiện không hư hỏng, cháy nổ, nhất là với pin. Sàn được lót lớp sơn cách điện để tránh hiện tượng tĩnh điện trong môi trường lạnh.

Hệ thống AI được áp dụng để tự động đặt hàng từ kho tổng (Trung Quốc) theo lịch hàng tuần, đồng thời thống kê chi tiết số lượng linh kiện đã sử dụng, hàng đang vận chuyển, tồn kho tại kho tổng, vệ tinh và chi nhánh. Nhờ đó, hệ thống có thể tính toán số lượng dự trù, hạn chế thiếu hụt, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

Kho vệ tinh tiêu chuẩn toàn cầu của Oppo tại Việt Nam. Ảnh: Hoài Phương

Ông Võ Lưu Thuận - Quản lý vận hành kho giải thích trước đây, các trung tâm dịch vụ bảo hành sẽ có không gian kho nhỏ riêng để lưu trữ linh kiện, nhưng không đủ cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm. Trong trường hợp không có sẵn linh kiện, người dùng cần sửa chữa có thể phải chờ 7-15 ngày để vận chuyển từ kho tổng sang Việt Nam hoặc phải liên hệ các trung tâm dịch vụ khác để lấy hàng.

Với mô hình kho vệ tinh mới, sau khi linh kiện được nhập về, Oppo sẽ phân bổ một lượng phù hợp đến các trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Việc phân bổ được tính toán dựa trên dữ liệu tồn kho và tần suất sửa chữa thực tế, nhằm đảm bảo các linh kiện phổ biến luôn sẵn sàng tại từng trung tâm.

Bên cạnh đó, khoảng 10% lượng tồn tại kho vệ tinh được dành cho các kho khu vực như Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, giúp các trung tâm nội vùng có thể nhận linh kiện nhanh nhất khi cần thiết. Nhờ mô hình này, Oppo cho biết hơn 96% các trường hợp sửa chữa trực tiếp tại trung tâm có thể được xử lý trong vòng một giờ, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của khách hàng.

Ông Võ Lưu Thuận kiểm tra linh kiện trong kho. Ảnh: Hoài Phương

Theo đại diện đơn vị, nâng cấp dịch vụ này rút ngắn hơn 70% thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí cho người dùng, là lợi thế quan trọng trong bối cảnh thị trường điện thoại cạnh tranh.

Ngoài khu chứa linh kiện mới, kho vệ tinh này còn phân chia thành các khu chức năng như kiểm tra hàng trước khi nhập - xuất kho và khu tiếp nhận máy bảo hành từ các chuỗi cửa hàng lớn (Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS...).

Hãng còn bố trí một phòng thay kính kháng bụi với hệ thống thiết bị chuyên biệt và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên sâu. Quá trình thay, ép kính luôn giữ nguyên vẹn chức năng màn hình giúp giảm chi phí sửa màn hình của người dùng - tạo nên điểm khác biệt chỉ có ở dịch vụ chính hãng Oppo.

Thương hiệu cho biết việc mở kho vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam xuất phát từ quy mô thị trường liên tục mở rộng trong những năm qua. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, là một trong những thị trường nước ngoài lớn và quan trọng nhất của Oppo, chiếm 16% thị phần trong quý II năm 2025.

Trước đây, khi hệ sinh thái sản phẩm còn ít, việc lưu trữ linh kiện tại các trung tâm dịch vụ bảo hành có thể đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng của hệ sinh thái sản phẩm qua từng năm và sự gia tăng yêu cầu về chất lượng, việc quản lý, cung ứng linh kiện đòi hỏi một mô hình vận hành chuyên biệt, chuẩn hóa hơn.

Nhân viên kỹ thuật bảo hành máy ngay tại kho vệ tinh. Ảnh: Hoài Phương

Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử cùng xu hướng tích hợp bán lẻ trực tuyến - ngoại tuyến khiến dịch vụ hậu mãi trở thành một trong những yếu tố then chốt khi người tiêu dùng lựa chọn hàng công nghệ.

Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết sẽ mở rộng năng lực dịch vụ, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, đầu tư vào R&D và tăng cường liên kết giữa các mảng sản phẩm - dịch vụ - đối tác công nghệ. Mục tiêu nhằm mang đến trải nghiệm hậu mãi chất lượng hơn cho người dùng Việt Nam. Với kho vệ tinh mới, Oppo đặt mục tiêu tận dụng ưu thế dịch vụ để củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam, nơi hãng đang nắm giữ thị phần lớn và có lượng khách hàng trung thành đông đảo.

Hoài Phương