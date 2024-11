Oppo Pad 3 Pro - tablet màn hình 3K giá 17 triệu đồng

Pad 3 Pro có thiết kế không khác nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Máy có trọng lượng 586 gram, nhẹ hơn iPad Air 13 inch là 617 gram nhưng dày hơn đối thủ là 6,5 mm so với 6,1 mm. Máy có ưu điểm hệ thống 8 loa ngoài cho chất âm khá tốt, đặc biệt âm trầm mạnh, ấn tượng khi so với thiết kế mỏng nhẹ.