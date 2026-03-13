Oppo hé lộ Find N6 'không nếp gập', hỗ trợ bút AI

Điện thoại gập mới của Oppo là Find N6 có nếp gập gần như không thể thấy bằng mắt thường cùng nâng cấp quan trọng hỗ trợ bút và các tính năng AI theo kèm.

Sau mẫu cao cấp chuyên chụp hình Find X9 Ultra ra mắt tại MWC 2026, Oppo được cho là chuẩn bị ra mắt điện thoại gập tiếp theo của mình là Find N6 trong tháng 3 này. Sản phẩm ít thay đổi về ngoại hình nhưng có các nâng cấp đáng kể về khả năng xử lý nếp gập, tăng thời lượng pin, nâng cấp camera và đặc biệt là hỗ trợ bút viết với các tính năng AI.

Find N6 có nếp gập gần như "tàng hình". Ảnh: Phoenix Technology

Oppo cho biết Find N6 "gần như không có nếp gập", người dùng thậm chí khó có thể cảm nhận cả khi vuốt ngón tay lên trên bề mặt. Để làm được điều này, công ty đã sử dụng công nghệ cân bằng siêu nhỏ với công đoạn quét laser khu vực bản lề nhằm phát hiện sự khác biệt độ cao ở cấp độ hiển vi, sau đó thêm các lớp polyme quang học bằng máy in 3D dạng lỏng. Công nghệ mới giúp giảm sự chênh lệch bề mặt giữa phần nếp gập và màn hình xung quanh xuống khoảng 0,05 mm, mỏng hơn cả sợi tóc người.

Hãng Trung Quốc cũng áp dụng cơ chế gập mới với bán kính gập hình giọt nước lớn hơn, giảm áp lực tại điểm gập tối đa của màn hình bên trong nhằm tăng độ bền. Lớp bảo vệ làm từ kính dẻo tự làm mịn (Auto-Smoothing Flex Glass), dày hơn 50% và có khả năng chống biến dạng sau thời gian sử dụng dài bằng cách "tự bật trở lại" sau khi gập.

Tuổi thọ của màn hình gập này được tăng lên một triệu lần, chứng nhận bởi TÜV Rheinland, gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành. Hãng cũng cam kết độ sâu của nếp gập không tăng lên so với khi bóc hộp trong 600.000 lần gập đầu tiên.

Hỗ trợ bút sẽ là điểm cộng giúp Find N6 cạnh tranh Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: Phoenix Technology

Ngoài màn hình, Find N6 cũng sẽ có điểm nhấn lớn là hỗ trợ bút cảm ứng AI Magic Pen. Thiết bị sẽ được sạc qua tiếp điểm chạm với ốp lưng, kết nối bằng Bluetooth, hỗ trợ chụp ảnh từ xa. Chỉ khi sử dụng bút, người dùng mới có thể "mở khóa" một số tính năng AI như tự động vẽ biểu đồ, vẽ lại hình ảnh từ 2D sang 3D, phối cảnh thực cho bản vẽ phác thảo... Việc đi kèm bút sẽ là một trong những ưu điểm giúp điện thoại của Oppo cạnh tranh với Samsung do Z Fold7 không còn hỗ trợ S Pen.

Find N6 có thể đánh dấu lần đầu tiên Oppo ra mắt điện thoại gập ở quốc tế trùng với thị trường nội địa Trung Quốc. Máy nhiều khả năng được giới thiệu ngày 17/3 với pin 6.000 mAh, cao hơn phiên bản trước là 5.600 mAh. Camera cũng được nâng cấp nhưng độ lồi ít hơn và vẫn giữ thiết kế chung của máy siêu mỏng như N5.

Oppo được cho là đang cân nhắc giá bán của N6 tại thị trường Việt Nam do biến động tỷ giá, giá linh kiện tăng cao. Giá máy nhiều khả năng sẽ cao hơn N5 ra mắt năm ngoái (45 triệu đồng) nhưng có thể tặng kèm ốp và bút AI Magic Pen cũng như bộ sạc nhanh (thị trường quốc tế không có bộ sạc trong hộp).

Tuấn Hưng