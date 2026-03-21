Oppo Find N6 - smartphone 'ẩn' nếp gấp, hỗ trợ bút AI

Trên sân khấu sự kiện ra mắt ở Trung Quốc đầu tuần này, Oppo bóc hộp chiếc Galaxy Z Fold7 mới của đối thủ để so sánh về nếp gập với Find N6. Điện thoại Samsung có vết hằn khá rõ ở chính giữa màn hình nơi đặt bản lề, trong khi model của Oppo gần như "tàng hình". Công nghệ xử lý nếp gập cũng là điểm nhấn lớn nhất của máy khi người dùng gần như không cảm nhận được trong quá trình sử dụng.

Để làm được điều đó, Oppo sử dụng công nghệ cân bằng siêu nhỏ với công đoạn quét laser khu vực bản lề nhằm phát hiện sự khác biệt độ cao ở cấp độ hiển vi, sau đó thêm các lớp polyme quang học bằng máy in 3D dạng lỏng. Công nghệ mới giúp giảm chênh lệch bề mặt giữa phần nếp gập và màn hình xung quanh xuống khoảng 0,05 mm, mỏng hơn cả sợi tóc.

Nếp gấp cũng thường rõ hơn sau một thời gian sử dụng do đặc tính vật lý của loại vật liệu nhưng theo Oppo, Find N6 có thể kéo dài quá trình "đẹp như mới" trong 600.000 lần gập và độ bền của màn hình là một triệu lần, chứng nhận bởi TÜV Rheinland, gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành.