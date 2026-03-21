Oppo Find N6 - smartphone 'ẩn' nếp gấp, hỗ trợ bút AI

Với Find N6, Oppo có lần đầu giới thiệu điện thoại gập cao cấp của mình cùng lúc tại thị trường nội địa Trung Quốc, toàn cầu và ở Việt Nam. Đây không phải bản nâng cấp lớn của dòng Find N khi kiểu dáng ít thay đổi nhưng các cải tiến của máy đều đánh vào điểm yếu của đối thủ hàng đầu trong phân khúc là Galaxy Z Fold7. Theo đó, Find N6 hỗ trợ bút AI Magic Pen với nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo theo kèm và tiếp tục cải thiện khả năng xử lý nếp gập, vốn đã được đánh giá cao hơn đối thủ trên dòng N5 năm ngoái.
Trên sân khấu sự kiện ra mắt ở Trung Quốc đầu tuần này, Oppo bóc hộp chiếc Galaxy Z Fold7 mới của đối thủ để so sánh về nếp gập với Find N6. Điện thoại Samsung có vết hằn khá rõ ở chính giữa màn hình nơi đặt bản lề, trong khi model của Oppo gần như "tàng hình". Công nghệ xử lý nếp gập cũng là điểm nhấn lớn nhất của máy khi người dùng gần như không cảm nhận được trong quá trình sử dụng.
Để làm được điều đó, Oppo sử dụng công nghệ cân bằng siêu nhỏ với công đoạn quét laser khu vực bản lề nhằm phát hiện sự khác biệt độ cao ở cấp độ hiển vi, sau đó thêm các lớp polyme quang học bằng máy in 3D dạng lỏng. Công nghệ mới giúp giảm chênh lệch bề mặt giữa phần nếp gập và màn hình xung quanh xuống khoảng 0,05 mm, mỏng hơn cả sợi tóc.
Nếp gấp cũng thường rõ hơn sau một thời gian sử dụng do đặc tính vật lý của loại vật liệu nhưng theo Oppo, Find N6 có thể kéo dài quá trình "đẹp như mới" trong 600.000 lần gập và độ bền của màn hình là một triệu lần, chứng nhận bởi TÜV Rheinland, gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành.
Khi mới mở máy, ngón tay chạm vào có thể cảm nhận được màn hình lõm nhẹ ở giữa nhưng chỉ 2-3 giây sau, dấu vết này không còn hiện hữu, không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Oppo cho biết máy đã giảm hình thành nếp gấp đến 82% so với thế hệ trước. Khi duyệt web, xem mạng xã hội, video, các nội dung hiển thị như với màn hình lớn của máy tính bảng, không gặp tình trạng bị biến dạng nhẹ ở giữa như smartphone gập khác.
Find N6 có màn hình chính bên trong lớn nhất so với các đối thủ đang bán ở Việt Nam là 8,12 inch, độ phân giải 2.248 x 2.480 pixel, độ sáng tối đa 1.800 nit, hỗ trợ tối thiểu tới 1 nit cùng công nghệ điều chỉnh PWM tần số 2.160 Hz. So với thế hệ tiền nhiệm, màn hình N6 cho cảm giác sáng và trong hơn, màu sắc bắt mắt hơn nhưng không đáng kể. Hệ điều hành hỗ trợ đa nhiệm, tận dụng tốt màn hình lớn như dùng cùng lúc nhiều ứng dụng, chia màn hình hoặc mở theo dạng cửa sổ.
Camera trước của màn hình trong và màn hình bên ngoài có thông số tương tự là 20 megapixel, f/2.4m góc rộng 21 mm. Camera dạng "đục lỗ" đặt lệch sang góc phải, gần như không ảnh hưởng đến các trải nghiệm xem nội dung trên máy.
Màn hình ngoài với tỷ lệ gần như điện thoại thanh tiếp tục là điểm mạnh trên Find N6. Kích thước 6,62 inch độ phân giải 1.140 x 2.616 pixel hiển thị đẹp, tràn viền và đặc biệt là thao tác gõ phím thoải mái. Việc nhắn tin, viết văn bản ở màn hình ngoài sẽ thoải mái hơn trong khi màn hình gập lớn chủ yếu cho việc xem nội dung.
Hãng Trung Quốc cũng áp dụng cơ chế gập mới với bán kính gập hình giọt nước lớn hơn, giảm áp lực tại điểm gập tối đa của màn hình bên trong nhằm tăng độ bền. Lớp bảo vệ làm từ kính dẻo tự làm mịn (Auto-Smoothing Flex Glass), dày hơn 50% và có khả năng chống biến dạng sau thời gian sử dụng dài bằng cách "tự bật trở lại" sau khi gập.
Trang bị đáng giá nhất và cũng khiến Find N6 hứa hẹn có thể "lấy khách" của Z Fold7 là việc trang bị bút viết đi kèm là AI Magic Pen. Máy tặng kèm combo gồm ốp lưng với khe để bút với hai tiếp điểm để sạc trong khi ốp lưng sẽ "lấy điện" từ điện thoại thông qua cơ chế sạc không dây. Cách bố trí, thiết kế của phần ốp và nơi đặt bút hợp lý khi không làm dày đáng kể máy nhưng thao tác lấy bút ra hơi khó, đặc biệt khi tay có mồi hôi trơn.
Kích thước tổng thể và mặt trước không khác Find N5 nhưng N6 thay đổi hoàn toàn chất liệu mặt sau từ giả da sang kim loại với độ nhám nhẹ tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Máy có trọng lượng 225 gram, nhẹ hơn không đáng kể so với mức 228 gram của Find N5.
Find N6 trang bị cấu hình với chip mạnh nhất trên smartphone Android hiện nay là Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB. Hệ điều hành ColorOS 16 cũng được tối ưu riêng cho điện thoại gập, hỗ trợ O+ Connect truyền dữ liệu với máy tính Mac hoặc Windows, trình chiếu màn hình hoặc điều khiển thiết bị từ xa.
Find N6 (8,9 mm) so kích thước và độ mỏng với iPhone 17 Pro Max (8,8 mm). Điện thoại của Oppo chỉ dày hơn 0,1 mm và thậm chí nhẹ hơn đối thủ (225 so với 233 gram). Những yếu tố về ngoại hình giúp người dùng Find N6 có thể gạt bỏ nhược điểm truyền thống của điện thoại gập là dày và nặng.
Find N6 tiếp tục duy trì điểm mạnh về thời gian sử dụng pin khi model mới có pin 6.000 so với 5.600 mAh trên thế hệ tiền nhiệm nhờ công nghệ silicon-carbon. Máy cũng hỗ trợ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W có dây và không dây AirVOOC 50 W. Bên trong hộp không có củ sạc nhưng các máy bán ra tại Việt Nam đều được tặng kèm phụ kiện này.
Find N6 không phải ngoại lệ giữa "cơn bão" tăng giá smartphone đầu 2026 tại Việt Nam do biến động giá linh kiện, tỷ giá. Máy có giá chính hãng 65 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức 45 triệu đồng của Find N5. Tuy nhiên, máy có bộ phụ kiện giá trị kèm theo là bút AI Magic Pen và ốp lưng đi kèm trong khi dòng Z Fold trước đây hỗ trợ bút nhưng người dùng vẫn cần mua riêng.
Find N6 có nhiều điểm mạnh, có thể coi là mẫu điện thoại gập hoàn thiện nhất trên thị trường hiện nay với nhiều ưu điểm về màn hình gập phẳng, trải nghiệm sử dụng tốt, pin tốt và hỗ trợ bút. Tuy nhiên, mức giá 65 triệu đồng là thách thức không nhỏ cho Oppo, đặc biệt khi thị trường chưa quen với việc smartphone cao cấp vượt ngưỡng 60 triệu đồng. Với Find N6, Oppo có thể đặt mục tiêu khẳng định thương hiệu, tiến bộ trong nghiên cứu công nghệ thay vì kỳ vọng nhiều vào doanh số ở các thị trường đang phát triển như Việt Nam.
