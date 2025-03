Oppo Find N5 - điện thoại 'gập mà như thanh'

Thay đổi lớn nhất đem đến trải nghiệm khác biệt của Find N5 so với các đối thủ là máy nhẹ hơn, mỏng hơn. Người dùng hoàn toàn có thể cầm một tay trong hầu hết thao tác khi mở. Trải nghiệm cầm giống với một máy đọc sách. Điện thoại của Oppo có cân nặng 229 gram, nhẹ hơn đối thủ Z Fold6 là 239 gram và tương đương mẫu điện thoại thanh mới ra mắt thị trường là Xiaomi 15 Ultra.

Hai yếu tố giúp Oppo giảm độ dày cho Find N5 là vật liệu thiết kế giúp tăng độ bền và công nghệ pin mới. Máy sử dụng khung nhôm hợp kim 7-series và là smartphone gập đầu tiên dùng hợp kim titan in 3D để đảm bảo chịu lực tốt. Các thay đổi giúp khung máy cứng hơn 16% so với thế hệ trước trong khi bản lề có khả năng chống mài mòn cao hơn 50%, bền hơn 36% so với Find N3.