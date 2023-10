Oppo Find N3 - smartphone gập thách thức Galaxy Z Fold5

Find N3 có ưu điểm khá rõ so với Z Fold5 khi nếp gập rất khó nhận ra khi mở, ngay cả khi soi dưới ánh sáng mạnh. Khi gập vào trong, hai nửa máy cũng nằm sát nhau và không có khe hở. Máy chuyển sang sử dụng loại bản lề Flexion mới có độ bên một triệu lần gập mở. Ở các điều kiện khắc nghiệt như -20 độ C hay 50 độ C, bản lề vẫn có tuổi thọ 100.000 lần. Tuy nhiên, cơ chế gập của Oppo chưa đủ độ kín để đạt tiêu chuẩn chống nước IPX8 như Z Fold5 mà chỉ là IPX4 (chống nước mưa, nước bắn trực tiếp nhưng không thể ngâm nước).