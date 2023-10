Theo đại diện hãng, trên màn hình chính được bổ sung một lớp tự phục hồi để làm đầy các vết hằn, tạo hiệu ứng phẳng hơn khi màn hình mở ra. Hãng công bố thế hệ bản lề mới đạt chứng nhận một triệu lần gập mở trong môi trường thử nghiệm - thông số cao nhất thị trường hiện nay.

Con số này tăng 2,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm nhờ chất liệu thép cường lực do hãng tự phát triển. Vật liệu thép tạo thành từ hợp kim coban-molypden nung ở nhiệt độ cực cao và xử lý đông lạnh thấp âm 196 độ C. Nhờ vậy, các chi tiết bản lề trải qua quá trình tạo hình gân lưới chính xác đến cấp độ nano, mang lại độ bền gấp 5 lần so với thép thông thường (khoảng 4,1 lần so với thép 316L).

Tổng thể máy cũng được nâng cấp độ bền. So với thế hệ trước, hiệu suất chống rơi cải thiện 92%; khả năng chống va đập tăng 30%. Bản lề được làm bằng kim loại lỏng, mang lại độ bền, độ cứng, khả năng chống trầy xước, chống ăn mòn cao. Độ dày các bộ phận đã được giảm đi 30%, với diện tích mỏng nhất chỉ 0,15 mm.