OPPO Find N3 Flip nâng cấp nhiều tính năng

Mẫu gập vỏ sò mới nhất của OPPO giảm nếp gấp, màn hình phụ hỗ trợ đa ứng dụng, sạc nhanh đầu phân khúc, lần đầu có cụm ba máy ảnh.

Find N3 Flip trình làng thị trường Việt vào tối 26/10, bắt đầu mở bán từ ngày 11/11. Sản phẩm có giá 23 triệu, cao hơn thế hệ trước ba triệu đồng, đầy đủ phụ kiện như củ sạc nhanh, cáp sạc và case bảo vệ.

Nhiều tính năng lần đầu xuất hiện

GSMArena đánh giá: "OPPO Find N3 Flip là một trong những điện thoại gập flip tốt nhất hiện nay. Máy trang bị một số tính năng mà không đối thủ nào có, như sạc nhanh và camera zoom 2x".

Find N3 Flip là smartphone gập vỏ sò đầu tiên có ba camera sau. Thế hệ tiền nhiệm chỉ có cụm hai camera với thông số thấp hơn. Ở model mới nhất, hãng trang bị camera chính độ phân giải 50 megapixel, nâng cấp ống tele 32 megapixel và góc siêu rộng 48 megapixel. Camera selfie bên trong độ phân giải 32 megapixel. Tất cả tinh chỉnh bởi thương hiệu Hasselblad - hãng máy ảnh Thụy Điển.

Cụm đảo camera tạo sự nổi bật, đồng thời cũng gây tranh cãi về kích thước lớn. Lợi thế của thiết kế này nằm ở việc mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn, giảm áp lực lên cổ tay.

Thông số cao của ống kính giúp người dùng có nhiều lựa chọn linh hoạt khi chụp ảnh, từ cận cảnh macro đến zoom xa. Máy lấy nét, chụp và xử lý nhanh cả trong điều kiện thiếu sáng. Ống tele chụp chân dung xóa phông tốt hơn, bokeh và hậu cảnh xử lý tự nhiên. Trong môi trường nhiều sáng, camera chính có thể ghi lại hình ảnh sắc nét, màu sắc gần chính xác thực tế.

Lợi thế của smartphone còn nằm ở cơ chế gập mở, biến nửa dưới smartphone thành chân máy, phía trên là ống kính với nhiều thao tác chụp rảnh tay như hẹn giờ, cử chỉ... Người dùng cũng có thể sáng tạo đa góc chụp, ghi lại khoảnh khắc cả nhóm bạn tụ họp dễ dàng hơn.

Cụm camera lấy nét nhanh ở nhiều chế độ. Ảnh: Khương Nha

Tính năng nút gạt âm thanh, cũng lần đầu xuất hiện trên dòng gập Oppo. Người dùng có thể chuyển đổi giữa ba chế độ: chuông, im lặng và rung - nhiều hơn so với hai chế độ chuông và im lặng trên iPhone. Nút vật lý này nhận nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia trên trang tin quốc tế, hữu ích khi cần tắt âm thanh mà không cần mở màn hình.

Màn hình ngoài mở rộng chức năng

Màn hình phụ cũng là những cải tiến đáng kể của nhà sản xuất. Cnet đánh giá: "Find N3 Flip thể hiện một bước tiến lớn về trải nghiệm màn hình ngoài, giúp thiết bị hữu dụng hơn mà không cần mở ra".

Bộ phận này dùng tấm nền AMOLED 720 x 382 pixel kích thước 3,26 inch. Tuy nhỏ nhưng nó có dạng chữ nhật phù hợp ứng dụng điện thoại, tạo trải nghiệm gần như tương đồng màn hình bên trong. Hãng cũng tăng tính tương thích với nhiều ứng dụng của bên thứ ba. Nhờ đó, người dùng có thể xem video, truy cập bản đồ, kiểm tra email, lịch trình... Ở mẫu tiền nhiệm, N2 Flip chưa làm được điều này.

Khi cần không gian lớn hơn, người dùng có thể mở máy để thao tác với email, xem video... Tuy vậy ở chiều ngược lại: làm việc trên màn hình chính và gập lại thì các tác vụ không được tiếp tục. Nhưng trên mẫu gập dọc Find N3 ra mắt cùng thời điểm, khả năng làm việc liền mạch giữa hai màn hình được đảm bảo ở cả hai chiều.

Màn hình phụ N3 Flip cũng hỗ trợ nhiều thao tác như vuốt lên xem thông báo, vuốt xuống mở bảng điều khiển. Khi vuốt sang trái, máy hiển thị nhiều ứng dụng hơn để người dùng lựa chọn. Một hạn chế nhỏ, phần viền màn hình ngoài vẫn còn lồi lên, tạo cảm giác rõ ràng khi vuốt.

Màn hình ngoài hỗ trợ nhiều ứng dụng từ bên thứ ba, có thể tùy chỉnh theo sở thích, thói quen. Ảnh: Khương Nha

Nếp gấp tiệm cận mức "vô hình"

Một trong những rào cản với người dùng trong việc lựa chọn điện thoại gập là nếp gấp giữa màn hình, tạo cảm giác gián đoạn khi lướt website, đọc báo hay lồi lõm hình ảnh, video... Để giải quyết bài toán này, Oppo dành 5 năm nghiên cứu qua 6 nguyên mẫu, lần đầu ra mắt nếp gấp mờ và bản lề không kẽ hở trên Find N - smartphone gập đầu tiên của đơn vị, năm 2021.

Hai năm sau đó, trên thế hệ mới nhất trình làng vào 26/10, bản lề cải thiện nhằm tạo cảm giác "vô hình". Nhà sản xuất tiết lộ, hiệu quả này đạt được nhờ màn hình chính bổ sung một lớp tự phục hồi, làm đầy các vết hằn, tạo hiệu ứng phẳng hơn khi màn hình mở ra. Hãng công bố thế hệ bản lề mới đạt chứng nhận 600.000 lần gập mở trong môi trường thử nghiệm, tương đương 15 năm sử dụng.

Khi màn hình phát, người dùng gần như không nhận ra đường hằn giữa màn hình. Ảnh: Khương Nha

Con số này tăng 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm nhờ chất liệu thép cường lực do hãng tự phát triển. Vật liệu thép tạo thành từ hợp kim coban-molypden nung ở nhiệt độ cực cao và xử lý đông lạnh thấp âm 196 độ C. Nhờ vậy, các chi tiết bản lề trải qua quá trình tạo hình gân lưới chính xác đến cấp độ nano, mang lại độ bền gấp 5 lần so với thép thông thường (khoảng 4,1 lần so với thép 316L).

Màn hình bên trong vẫn là AMOLED LTPO 6,8 inch tần số quét 120 Hz và độ phân giải Full HD+, độ sáng tối đa 1.600 nit. Kính bảo vệ nâng cấp lên Gorilla Glass Victus độ bền cao hơn. Theo nhà sản xuất, đây cũng là những thông số cao nhất hiện nay ở phân khúc smartphone gập, hiển thị tốt nội dung ở các yếu tố chi tiết lẫn màu sắc kể cả khi chuyển động nhanh.

Máy có tỷ lệ 21:9 khi mở ra - dài hơn các model thông thường. Phần viền màn hình dày hơn smartphone dạng thanh nhằm bảo vệ màn hình gập tốt hơn.

RAM lớn, sạc nhanh

Máy trang bị chip Dimensity 9200, tuy chưa đạt hiệu suất cao nhất nhưng có RAM lớn 12 GB. Nâng cấp này giúp thiết bị phản hồi nhanh đồng thời hạn chế giật, lag khi thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, đáp ứng yêu cầu về tính đa nhiệm.

Tại Việt Nam, máy chỉ có một phiên bản bộ nhớ trong 256 GB, chạy Android 13 cùng giao diện Color OS 13.2. Dung lượng pin không đổi so với thế hệ trước nhưng vẫn là mẫu gập vỏ sò có thông số pin lớn nhất với 4.300 mAh, sạc nhanh nhất – SuperVOOC 44 W. Khi dùng thực tế, điện thoại đầy 50% pin chỉ sau hơn 23 phút sạc.

Thiết kế Find N3 Flip không khác biệt so với thế hệ trước, phần viền bo cong với khung sườn mỏng hơn nhưng hơi dày và nặng hơn. Máy có ba phiên bản màu: đen, vàng và hồng. Sản phẩm đạt khả năng chống nước IPX4, chưa xếp hạng chống bụi.

Kích thước nhỏ gọn khi gấp lại, vừa với túi quần lẫn túi xách cỡ nhỏ. Ảnh: Khương Nha

Đại diện Oppo thể hiện sự kỳ vọng, với những nâng cấp đáng kể mà Find N3 Flip mang lại, thiết bị sẽ tạo sự sôi động cho ngành hàng smartphone gập, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng yêu sáng tạo, đổi mới.

Minh Tú