Oppo A6 Pro - smartphone siêu bền, pin 7.000 mAh

A6 Pro được nâng cấp từ A5 Pro ra mắt đầu năm nay, vẫn có hai phiên bản 4G và 5G nhưng thêm nhiều tùy chọn bộ nhớ trong. A5 Pro 4G có giá từ 7,5 triệu đồng còn bản 5G từ 9,3 triệu đồng. Trong phân khúc tầm trung từ 7 đến 10 triệu đồng, máy sẽ phải cạnh tranh với nhiều model nổi bật như Xiaomi Redmi Note 14 series, Honor 400 Lite, Galaxy A26 5G hay Realme 15T.
A6 Pro được nâng cấp từ A5 Pro ra mắt đầu năm nay, vẫn có hai phiên bản 4G và 5G nhưng thêm nhiều tùy chọn bộ nhớ trong. A5 Pro 4G có giá từ 7,5 triệu đồng còn bản 5G từ 9,3 triệu đồng. Trong phân khúc tầm trung từ 7 đến 10 triệu đồng, máy sẽ phải cạnh tranh với nhiều model nổi bật như Xiaomi Redmi Note 14 series, Honor 400 Lite, Galaxy A26 5G hay Realme 15T.
Máy vẫn dùng thiết kế phẳng, vuông vức theo xu hướng chung. So với thế hệ trước, hai ống kính được đặt sâu hơn so với phần đảo camera, giúp bảo vệ ống kính tốt hơn. Oppo sử dụng keo và xốp chuyên dụng để bảo vệ linh kiện bên trong. Hãng cho biết máy vượt qua 14 bài kiểm tra độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H như thả rơi đa góc, va đập cường độ cao và các bài kiểm tra độ bền tiêu chuẩn cao khác. Thử nghiệm thực tế, máy vẫn hoạt động tốt khi rơi từ từ trên bàn xuống hay khi rút từ trong túi quần. Phần mặt kính không bị ảnh hưởng nhưng khung sườn trầy và cấn nhẹ.
Máy vẫn dùng thiết kế phẳng, vuông vức theo xu hướng chung. So với thế hệ trước, hai ống kính được đặt sâu hơn so với phần đảo camera, giúp bảo vệ ống kính tốt hơn. Oppo sử dụng keo và xốp chuyên dụng để bảo vệ linh kiện bên trong. Hãng cho biết máy vượt qua 14 bài kiểm tra độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H như thả rơi đa góc, va đập cường độ cao và các bài kiểm tra độ bền tiêu chuẩn cao khác. Thử nghiệm thực tế, máy vẫn hoạt động tốt khi rơi từ từ trên bàn xuống hay khi rút từ trong túi quần. Phần mặt kính không bị ảnh hưởng nhưng khung sườn trầy và cấn nhẹ.
Trên A6 Pro, Oppo nâng cấp tấm nền lên AMOLED thay cho IPS nhưng kích thước giảm còn 6,57 inch. Bù lại, máy có tần số quét 120 Hz và độ sáng 1.400 nit. Tấm nền mới giúp màn hình có viền mỏng, màu sắc hiển thị tươi hơn. Máy cũng hỗ trợ cảm ứng thông minh cho phép sử dụng khi đeo găng, dưới trời mưa. Khả năng kháng nước của máy là IP66, IP68 và IP69, giúp chống được cả nước nóng đổ vào.
Trên A6 Pro, Oppo nâng cấp tấm nền lên AMOLED thay cho IPS nhưng kích thước giảm còn 6,57 inch. Bù lại, máy có tần số quét 120 Hz và độ sáng 1.400 nit. Tấm nền mới giúp màn hình có viền mỏng, màu sắc hiển thị tươi hơn. Máy cũng hỗ trợ cảm ứng thông minh cho phép sử dụng khi đeo găng, dưới trời mưa. Khả năng kháng nước của máy là IP66, IP68 và IP69, giúp chống được cả nước nóng đổ vào.
A6 Pro vẫn có camera chính 50 megapixel và phụ 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh, chỉ nâng cấp ống kính selfie từ 8 lên 16 "chấm". Ảnh chụp có chi tiết tốt nhưng màu sáng và tươi hơn nhiều so với thực tế.
A6 Pro vẫn có camera chính 50 megapixel và phụ 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh, chỉ nâng cấp ống kính selfie từ 8 lên 16 "chấm". Ảnh chụp có chi tiết tốt nhưng màu sáng và tươi hơn nhiều so với thực tế.
Sản phẩm trang bị đủ các công cụ AI của Oppo như chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động, tóm tắt, dịch thuật, biên tập tài liệu hỗ trợ nhiều định dạng như Word, PDF, PPT, ghi chú, quét văn bản, tạo biểu đồ mind map ... Đây là một trong những model trang bị nhiều tính năng AI nhất tầm giá. Tuy nhiên, Oppo tích hợp công cụ AI trực tiếp vào ứng dụng thay vì gom thành bộ công cụ trong phần cài đặt, nên người dùng sẽ cần thời gian tìm hiểu.
Về phần cứng, bản 5G dùng chip Dimesity 6300, RAM 8/12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, còn bản 4G là Helio G100, RAM 8 GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 128 và 256 GB. Đây là cấu hình phổ biến trên smartphone trong tầm giá từ 7-10 triệu đồng ra mắt năm nay.
Pin là điểm mạnh của sản phẩm khi dung lượng bản 4G tăng lên 7.000 mAh còn model 5G là 6.500 mAh. Công nghệ silicon-carbon đang giúp các hãng Trung Quốc tăng dung lượng pin nhưng vẫn giúp smartphone mỏng nhẹ, như A6 Pro mỏng 8 mm và nặng 188 gram. Tốc độ sạc cũng tăng từ 45 W lên 80 W, giúp sạc đầy pin từ 0 lên 100% trong một tiếng. Oppo cho biết sau 1.830 chu kỳ sạc, tương đương hơn 5 năm sử dụng, pin vẫn có thể duy trì trên 80% dung lượng ban đầu.
Pin là điểm mạnh của sản phẩm khi dung lượng bản 4G tăng lên 7.000 mAh còn model 5G là 6.500 mAh. Công nghệ silicon-carbon đang giúp các hãng Trung Quốc tăng dung lượng pin nhưng vẫn giúp smartphone mỏng nhẹ, như A6 Pro mỏng 8 mm và nặng 188 gram. Tốc độ sạc cũng tăng từ 45 W lên 80 W, giúp sạc đầy pin từ 0 lên 100% trong một tiếng. Oppo cho biết sau 1.830 chu kỳ sạc, tương đương hơn 5 năm sử dụng, pin vẫn có thể duy trì trên 80% dung lượng ban đầu.