Oppo A6 Pro - smartphone siêu bền, pin 7.000 mAh

Máy vẫn dùng thiết kế phẳng, vuông vức theo xu hướng chung. So với thế hệ trước, hai ống kính được đặt sâu hơn so với phần đảo camera, giúp bảo vệ ống kính tốt hơn. Oppo sử dụng keo và xốp chuyên dụng để bảo vệ linh kiện bên trong. Hãng cho biết máy vượt qua 14 bài kiểm tra độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H như thả rơi đa góc, va đập cường độ cao và các bài kiểm tra độ bền tiêu chuẩn cao khác. Thử nghiệm thực tế, máy vẫn hoạt động tốt khi rơi từ từ trên bàn xuống hay khi rút từ trong túi quần. Phần mặt kính không bị ảnh hưởng nhưng khung sườn trầy và cấn nhẹ.