'Oppenheimer' đại thắng giải tiền Oscar

MỹDàn diễn viên "Oppenheimer" - phim về "cha đẻ" bom nguyên tử của Christopher Nolan - thống lĩnh SAG, giải tiền Oscar quan trọng nhất Hollywood, hôm 24/2.

Ở sự kiện trao giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ, tác phẩm đoạt giải quan trọng nhất của hạng mục điện ảnh - Dàn diễn viên xuất sắc, đánh bại các đối thủ như, American Fiction, Barbie, The Color Purple, Killers of the Flower Moon. Cillian Murphy - vai chính Oppenheimer - giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc, tượng Nam phụ cũng được trao cho Robert Downey Jr. trong cùng phim.

Cillian Murphy giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Netflix

Trên sân khấu, Cillian Murphy cảm ơn dàn cast và êkíp, gọi họ là gia đình của anh. "Họ là những diễn viên vĩ đại nhất tôi hân hạnh hợp tác. Tôi chưa từng được quan tâm nhiều đến vậy giữa các đồng nghiệp với nhau mỗi ngày. Nhìn vào lịch trình làm việc và thấy tên họ khiến tôi dũng cảm hơn", anh nói.

Cillian Murphy và phim Oppenheimer liên tục chinh phục các giải thưởng điện ảnh từ đầu năm. Hôm 18/2, anh đoạt Nam chính xuất sắc ở BAFTA 2024, giải do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh trao tặng. Đầu tháng 1, Murphy đoạt Nam diễn viên chính kịch xuất sắc tại Quả cầu vàng. Tại Oscar, anh sẽ tranh giải cùng các tài tử Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Jeffrey Wright.



Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.



Phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan, vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theoVariety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Lily Gladstone của phim Killers of the Flower Moon đoạt giải Nữ chính xuất sắc ở mảng điện ảnh, Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers đoạt Nữ phụ. Ở mảng truyền hình, phim Succession giành giải quan trọng nhất. Ali Wong và Steven Yeun - đôi diễn viên của Beef, tác phẩm hài đen gây sốt trên Netflix năm 2023, thắng giải Nữ và Nam chính xuất sắc ở hạng mục Series hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình.

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại cầm mặt nạ bi kịch. Tổ chức từ năm 1995, SAG Award được xem là một trong những giải quan trọng bậc nhất tại Hollywood trước thềm Oscar.

Dù SAG Awards không có giải thưởng cho phim hay nhất, đề cử quan trọng nhất của giải thưởng này - Dàn diễn viên xuất sắc - có thể giúp dự đoán người chiến thắng cho hạng mục Phim xuất sắc Oscar. Từ khi ra mắt lần đầu năm 1995, chỉ có bốn tác phẩm là phim hay nhất giải Oscar mà không nhận được đề cử từ SAG Awards cho dàn diễn viên, gồm: Braveheart (1995), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Nomadland (2020).

Mai Nhật