OPES tăng hạng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES tăng 164 bậc, vươn lên xếp vị trí 298 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNP500) do Vietnam Report công bố.

VNR500 là bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời giúp nâng cao mức độ nhận diện của thương hiệu doanh nghiệp trong nước và trên thị trường quốc tế.

Danh sách được xây dựng dựa trên mô hình của Fortune500, do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập theo các chuẩn mực quốc tế. Đây là một trong những bảng xếp hạng có tính tham chiếu cao đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Năm thứ hai liên tiếp OPES xuất hiện trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ảnh: OPES

Đây là năm thứ hai liên tiếp OPES góp mặt trong bảng xếp hạng này, nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Năm 2024, đơn vị ghi nhận doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2023. Riêng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 89% và nằm trong nhóm các doanh nghiệp có tốc độ tăng phí bảo hiểm gốc vượt 50% theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Lợi nhuận trước thuế đạt 473 tỷ đồng, cao hơn 203% so với 2023.

Tính đến quý III năm nay, doanh thu phí bảo hiểm khai thác đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Ở mảng vận hành, doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ để tối ưu hóa vận hành với mô hình bảo hiểm số, mang lại tỷ suất sinh lời thuộc hàng cao trên thị trường. Hệ thống của công ty có thể xử lý gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm trực tuyến mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm, với chưa đến 200 nhân sự toàn thời gian.

Theo đại diện OPES, mô hình bảo hiểm số giúp đơn vị cắt giảm khoảng 70% giấy tờ, tiết kiệm 50% nguồn lực và rút gọn một nửa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm so với cách vận hành truyền thống.

OPES đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm giấy tờ, thủ tục. Ảnh: OPES

Từ đầu năm đến nay, OPES liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (Anphabe), Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 (Vietnam Report), Nhà bảo hiểm số của năm tại Insurance Asia Awards 2025 trong hai năm liên tiếp.

OPES nhận 2 giải thưởng về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, tháng 11/2025. Ảnh: OPES

Đại diện ban lãnh đạo Công ty cổ phần bảo hiểm OPES cho biết, việc góp mặt trong bảng xếp hạng là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên trong việc phục vụ hơn 12 triệu khách hàng.

"Với những thành tích và tín hiệu đáng mừng này, chúng tôi có thêm động lực để nâng cao năng lực công nghệ và trải nghiệm khách hàng, khẳng định OPES như một điểm sáng về mô hình số hóa trong bảo hiểm, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bảo hiểm Việt Nam, đồng thời tạo giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng", đại diện OPES chia sẻ.

Với nền tảng công nghệ và tốc độ tăng trưởng hiện tại, OPES đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái tài chính VPBank và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

