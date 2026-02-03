OPES chi trả 2 tỷ đồng cho khách hàng tham gia bảo hiểm người trụ cột

OPES phối hợp cùng Eximbank chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình một khách hàng tại Nghệ An không may tử vong do tai nạn sinh hoạt, sáng 29/1.

Anh Ngô Văn Tĩnh (Nghệ An) là khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm dành cho người vay vốn tại ngân hàng Eximbank. Tháng 8/2025, trong lúc sửa máy phát điện tại nhà, anh Tĩnh không may tử vong do tai nạn. Biến cố xảy ra đột ngột khi anh đang trong độ tuổi lao động và là trụ cột kinh tế của gia đình. Ngoài mất mát tinh thần, gia đình còn đối mặt với áp lực tài chính lớn khi anh Tĩnh đang có khoản vay ngân hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Chị Thìn, vợ anh Tĩnh nhận 2 tỷ đồng từ bảo hiểm cho người trụ cột của OPES. Ảnh: OPES

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, OPES đã phối hợp với Eximbank, gia đình khách hàng và các cơ quan liên quan để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường. Toàn bộ quy trình được triển khai theo hướng số hóa, từ tiếp nhận thông tin, rà soát hồ sơ đến thẩm định và phê duyệt, nhằm đảm bảo minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý.

Đặc biệt, trong bối cảnh vụ việc cần thời gian để cơ quan chức năng địa phương xác minh nguyên nhân tai nạn, OPES đã chủ động phối hợp, hỗ trợ gia đình trong việc thu thập chứng từ, sớm hoàn tất hồ sơ chi trả.

Chia sẻ tại buổi chi trả, chị Hoàng Thị Thìn, vợ anh Ngô Văn Tĩnh cho biết gia đình từng rơi vào tình trạng bế tắc khi biến cố xảy ra quá bất ngờ. "Khi được hỗ trợ làm hồ sơ và nhận thông tin chi trả, tôi như được kéo lên khỏi vực, bớt sợ hãi và vững vàng hơn để lo cho các con,ổn định lại cuộc sống", chị Thìn chia sẻ.

Khoản chi trả bảo hiểm giúp gia đình giảm đáng kể áp lực trả nợ ngân hàng, đồng thời tạo thêm nguồn lực để xử lý các chi phí sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn. Đại diện ngân hàng, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Eximbank Chi nhánh Vinh cho biết việc phối hợp xử lý hồ sơ nhanh chóng, minh bạch đã giúp hoàn tất chi trả toàn bộ nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản vay của khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Eximbank Chi nhánh Vinh chia sẻ tại lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm. Ảnh: OPES

Trường hợp của anh Ngô Văn Tĩnh là một trong nhiều ca chi trả bồi thường của OPES với giá trị lớn trong thời gian qua. Trước đó, doanh nghiệp từng chi trả 3 tỷ đồng cho khách hàng tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng tại Phú Thọ, đều là người vay vốn mua bảo hiểm và không may gặp tai nạn trong quá trình lao động hoặc sinh hoạt.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính - bảo hiểm, trong bối cảnh rủi ro tai nạn và biến cố sức khỏe ngày càng khó lường, các sản phẩm bảo hiểm dành cho người vay là trụ cột gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ an sinh tài chính. Nhiều hộ gia đình vay vốn để sản xuất, kinh doanh hoặc chi tiêu dài hạn nhưng chưa có đầy đủ giải pháp dự phòng cho rủi ro bất ngờ.

Khi biến cố xảy ra, áp lực không chỉ đến từ cú sốc tinh thần mà còn từ nghĩa vụ trả nợ và chi phí sinh hoạt trong bối cảnh thu nhập bị gián đoạn. Vì vậy, bảo hiểm cho người vay được xem là công cụ giúp san sẻ rủi ro, tạo "khoảng đệm" tài chính để gia đình ổn định cuộc sống trong giai đoạn chuyển tiếp sau biến cố.

(Nguồn: OPES)