OpenClaw tích hợp với Zalo

Thông qua Zalo, người dùng Việt có thể tương tác và đặt câu lệnh cho OpenClaw mà không cần rời ứng dụng.

Người dùng có thể yêu cầu OpenClaw thực hiện các tác vụ như mua sắm, soạn và gửi thư điện tử, quản lý tài khoản mạng xã hội và nhiều nhiệm vụ khác.

Theo đại diện Zalo, OpenClaw đang phát triển trên toàn thế giới, nhiều người trẻ trong cộng đồng công nghệ Việt Nam nhanh chóng bắt kịp xu hướng này, đóng góp plugin Zalo vào OpenClaw, góp phần phổ cập AI agent này tới người dùng trong nước.

Bên cạnh đó, việc kết nối với AI Agent thông qua nền tảng nhắn tin phổ biến có nhiều lợi ích. Thay vì học một sản phẩm mới từ đầu, người dùng có thể bắt đầu từ chính giao diện chat họ đã quen dùng hàng ngày, với trải nghiệm liền mạch và gần như không có cảm giác "chuyển ứng dụng".

Ví dụ minh họa về việc kết nối OpenClaw qua Zalo để thực hiện một tác vụ cụ thể. Ảnh: Zalo

OpenClaw là dự án AI được giới công nghệ chú ý mạnh trong vài tháng đầu 2026, phá vỡ mọi kỷ lục của GitHub. Nền tảng này mô tả OpenClaw là một trợ lý AI cá nhân có thể trả lời trên nhiều kênh nhắn tin, khác với những chatbot truyền thống chỉ dừng lại ở việc phản hồi văn bản. OpenClaw có thể can thiệp trực tiếp vào các tập tin trên máy tính, điều khiển trình duyệt và xử lý các tác vụ đa bước phức tạp thay cho con người.

Trên trang GitHub chính thức, OpenClaw liệt kê Zalo và Zalo Personal trong nhóm các kênh được hỗ trợ; còn trang integrations của dự án cho biết nền tảng này đã có hơn 50 kết nối với các ứng dụng, dịch vụ khác nhau. Zalo cũng là nền tảng Việt đầu tiên kết nối với AI agent này.

Zalo hướng tới tích hợp các ứng dụng AI vào nền tảng. Ảnh: Zalo

Còn Zalo là một trong những nền tảng giao tiếp số lớn tại Việt Nam, với quy mô khoảng 79 triệu người dùng và hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Từ năm 2023, nền tảng này tự phát triển AI tiếng Việt thay vì đi theo hướng tinh chỉnh mô hình ngoại. Sau khi ra mắt cuối năm 2023, mô hình AI của Zalo vượt nhiều tên tuổi lớn trên bảng xếp hạng VMLU về năng lực xử lý tiếng Việt.

Kiki Auto là trợ lý Việt trên ôtô do Zalo phát triển, ước tính cứ 5 xe đang chạy trên đường thì có một xe sử dụng ứng dụng. Ảnh: Zalo

Bên cạnh đó, Zalo tích hợp dần các tính năng AI vào trải nghiệm nhắn tin như chuyển giọng nói thành văn bản, đọc văn bản bằng giọng nói hay dịch thuật. Khoảng 30% người dùng đã sử dụng các tính năng AI mỗi tháng, tính đến tháng 9/2025. Ngoài các tính năng trên ứng dụng chat, hệ sinh thái Zalo còn có Kiki Auto đã cán mốc 1 triệu lượt cài đặt vào cuối năm 2024.

Văn Hà