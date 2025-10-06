OpenAI và Jony Ive gặp khó khi tạo thiết bị AI

OpenAI và nhà thiết kế Jony Ive được cho là đối mặt với một số thách thức kỹ thuật khi phát triển thiết bị không màn hình tích hợp AI.

Theo FT, hai bên đang đặt mục tiêu tạo ra một thiết bị AI nhỏ bằng lòng bàn tay, không màn hình, có thể nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ môi trường vật lý, cho phép phản hồi yêu cầu từ người dùng. Tuy nhiên, dự án gặp vấn đề lớn liên quan đến cách thiết bị hoạt động và cơ sở hạ tầng AI.

Rào cản đầu tiên là khả năng phản hồi. Một nguồn tin cho biết, thiết bị sẽ ở chế độ "luôn sẵn sàng" để nghe lệnh từ người dùng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu gặp khó khăn trong việc đảm bảo máy "chỉ phản hồi khi cần và kết thúc cuộc trò chuyện vào lúc thích hợp".

Một thách thức khác là kết nối sản phẩm với máy chủ AI từ xa. "Amazon đáp ứng khả năng phản hồi nhanh chóng cho Alexa. Google cũng vậy. Còn OpenAI vẫn đang tìm cách xử lý vấn đề này trên thiết bị AI của họ", nguồn tin cho biết.

OpenAI và Jony Ive chưa đưa ra bình luận.

Jony Ive (trái) và Sam Altman. Ảnh: LoveFrom

Trước đó, WSJ đưa tin thiết bị hợp tác giữa OpenAI và Jony Ive có kích thước gần bằng một smartphone, cho phép người dùng giao tiếp thông qua camera, micro và loa, có thể đặt trên bàn làm việc hoặc mang theo. Máy trang bị nhiều cảm biến để ghi nhận môi trường xung quanh, đồng thời tương tác với người dùng để xây dựng bộ dữ liệu cá nhân hóa.

Hồi tháng 5, OpenAI mua lại IO - công ty khởi nghiệp do Ive và Sam Altman đồng sáng lập với giá 6,5 tỷ USD. Công ty được giới thiệu là "tập hợp các kỹ sư phần cứng và phần mềm giỏi nhất" để phát triển và sản xuất thiết bị AI. Khi IO sáp nhập vào OpenAI, Ive đảm nhận thiết kế sâu và sáng tạo cho sản phẩm trong tương lai.

Cũng trong tháng 5, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho biết thiết bị AI mới này dự kiến sản xuất hàng loạt trong năm 2027 và được lắp ráp tại Việt Nam.

Jony Ive được xem là thiên tài về thiết kế khi đứng sau kiểu dáng của hàng loạt thiết bị mang tính biểu tượng Apple như iPhone, iPad, MacBook. Ông rời Apple năm 2019 sau gần ba thập kỷ làm việc.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, FT, WSJ)