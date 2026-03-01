OpenAI tìm kiếm người không chuyên nhưng 'có gu'

Sam Altman, CEO OpenAI, cho rằng người không có nền tảng về kỹ thuật vẫn có thể "đặt chân" vào lĩnh vực AI nếu có gu tốt.

Theo Altman, một trong những con đường tốt nhất để các ứng viên không chuyên về kỹ thuật tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) là làm trong mảng tuyển dụng nghiên cứu. "Chúng tôi tin rằng các nhóm nghiên cứu tốt nhất được xây dựng dựa trên bối cảnh, gu và sự nhạy bén thực sự về hướng đi tiếp theo của lĩnh vực. Tuyển dụng nghiên cứu là tìm kiếm những người sẽ thúc đẩy lĩnh vực phát triển, không chỉ đơn thuần là lấp đầy vị trí", ông viết trong một bài đăng trên X tuần này.

Altman cho biết thêm, Tifa Chen, trưởng bộ phận tuyển dụng nghiên cứu của OpenAI, đang tìm kiếm những ứng viên xuất sắc với nền tảng học vấn và sự nghiệp không theo truyền thống, đặc biệt là các cựu nhà sáng lập.

Altman là lãnh đạo cấp cao mới nhất coi gu là điểm mạnh tiềm năng với người lao động trong kỷ nguyên AI. Tuần trước, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman cũng đưa ra quan điểm tương tự. "Gu là một kỹ năng cốt lõi mới", ông viết trên X.

Sam Altman, CEO OpenAI, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về AI ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 19/2. Ảnh: AP

Một số ông trùm công nghệ khác, bao gồm Paul Graham, nhà đồng sáng lập Y-Combinator, cũng đồng tình với quan điểm trên. Graham là một trong những người đầu tiên bình luận về tầm quan trọng của phẩm chất này. Từ năm 2002, ông đã khẳng định "gu" không mang tính khách quan và " cần có gu tốt để tạo ra những thứ tốt" trong một bài luận.

Trong bài đăng trên X đầu tháng 2, Graham mở rộng quan điểm của mình. Ông nhận định: "Trong thời đại AI, gu sẽ còn quan trọng hơn. Khi bất cứ ai cũng có thể tạo ra mọi thứ, yếu tố khác biệt lớn nhất là bạn lựa chọn tạo ra thứ gì".

Dane Knecht, Giám đốc công nghệ Cloudflare, phản hồi rằng ông đồng ý với Graham và dẫn lại bài đăng hồi tháng 1, khẳng định gu sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực kỹ thuật vào năm 2026. "Việc xây dựng giờ đây rất dễ dàng. Điều khó là xác định xem nên và không nên xây cái gì", Knecht viết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng con người có lợi thế về khả năng nhận định và phán đoán. Trong bài viết về tương lai AI đầu tháng 2, Matt Schumer, đồng sáng lập kiêm CEO OthersideAI, cho biết mô hình GPT-5.3 Codex của OpenAI làm được điều mà lần đầu tiên ông cảm thấy giống khả năng phán đoán hay gu.

"Tôi không thấy lý do gì khiến gu và khả năng định hướng là đặc điểm riêng của con người như nhiều người vẫn nói. Nếu huấn luyện AI dựa trên những điều đó, nó cũng có thể học được", Schumer viết trên X.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Fortune)