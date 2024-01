OpenAI tiếp tục bị kiện vì dữ liệu đào tạo AI

Hai nhà văn và nhà báo kiện OpenAI và Microsoft vì sử dụng tác phẩm của họ để làm dữ liệu huấn luyện mô hình GPT.

Giao diện website OpenAI. Ảnh: Bảo Lâm

OpenAI và nhà đầu tư lớn nhất Microsoft liên tục bị kiện vì lấy tác phẩm của nhà văn, nhà báo hay nghệ sĩ làm dữ liệu đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà không xin phép. Nhà văn Nicholas Basbanes và nhà báo Nicholas Gage đang kêu gọi và đại diện cho nhiều tác giả tham gia vào vụ kiện tập thể này. Basbanes nổi tiếng về tác phẩm lịch sử và văn hóa, còn Nicholas Gage từng làm cho hai báo Times và Wall Street Journal.

Trong đơn khiếu nại, hai người nói thường phải tự bỏ tiền sản xuất các tác phẩm của mình và kể cả khi được tài trợ, số tiền thường rất hạn chế. Trong khi đó, các công ty như OpenAI dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn hàng tỷ USD nhưng lại đánh cắp tác phẩm nhằm mục đích xây dựng những sản phẩm thương mại khác. Đơn kiện cũng nhấn mạnh việc sử dụng tác phẩm có bản quyền là chiến lược có chủ ý của các công ty công nghệ và việc không trả tiền cho tác giả sẽ giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.

Basbanes và Gage yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 150.000 USD cho mỗi tác phẩm bị sử dụng không xin phép, cùng một lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn những hành động tương tự có thể tiếp diễn.

OpenAI đang đối mặt với danh sách vụ kiện ngày càng tăng do các nhà sáng tạo nội dung đệ trình, cáo buộc công ty sử dụng không phép các tác phẩm của họ để đào tạo LLM. Trong đó, nổi bật là vụ kiện của George R.R. Martin, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng Game of Thrones. Còn Micrsoft thì vừa bị New York Times kiện vì sử dụng các bài báo của mình để đào tạo AI vào cuối tháng 12/2023. Microsoft và OpenAI chưa bình luận về vụ kiện mới nhất.

Huy Đức