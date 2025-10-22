OpenAI ra trình duyệt ChatGPT Atlas

Atlas, trình duyệt được xây dựng dựa trên chatbot ChatGPT, là công cụ mới giúp OpenAI thách thức sự thống trị của Google Chrome.

Ra mắt ngày 21/10, Atlas đánh dấu bước đi mới của OpenAI nhằm tận dụng 800 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần, trong bối cảnh công ty đang mở rộng hoạt động trực tuyến để thu thập dữ liệu về hành vi duyệt web.

Trong "Chế độ tác nhân" của Atlas, ChatGPT xuất hiện bên phải, giúp người dùng mua sắm. Ảnh: OpenAI

ChatGPT Atlas có thể thúc đẩy xu hướng tìm kiếm bằng AI thay vì dựa vào kết quả từ khóa truyền thống từ Google. Đây là ứng viên mới nhất tham gia cuộc đua trình duyệt AI, vốn đã có Comet của Perplexity, Brave Browser của Brave hay Neon của Opera.

Atlas cho phép người dùng mở thanh công cụ ChatGPT trong bất kỳ cửa sổ nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ mọi trang web. Ở "Chế độ tác nhân", hiện mới cung cấp cho bản trả phí, ChatGPT có thể tương tác với website thay người dùng, hoàn thành nhiều nhiệm vụ từ đầu đến cuối như tra cứu thông tin và sắm sửa cho một chuyến đi.

Công ty cũng trình diễn cách ChatGPT tìm công thức nấu ăn trực tuyến, sau đó tự động mua tất cả nguyên liệu. Trong đó, chatbot truy cập trang Instacart, thêm những món đồ cần thiết vào giỏ và hoàn thành công việc chỉ trong vài phút.

Atlas được triển khai đầu tiên trên macOS, trong khi các phiên bản dành cho Windows, iOS và Android sẽ sớm ra mắt miễn phí.

ChatGPT Atlas hiện có mặt trên macOS. Ảnh: AppAdvice

Theo TechCrunch, dưới sự dẫn dắt của CEO Sam Altman, OpenAI đã làm đảo lộn ngành công nghệ, bắt đầu từ việc công bố ChatGPT cuối 2022. Sau thành công ban đầu, công ty đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những công ty như Google, Anthropic và đang phải tìm kiếm không gian phát triển mới.

Google cũng đang nỗ lực thích ứng với những thay đổi trong hành vi tìm kiếm kể từ khi ChatGPT xuất hiện. Tùy vào truy vấn, mỗi kết quả tìm kiếm Google giờ có thể hiển thị bản tóm tắt thông tin AI bên cạnh các liên kết truyền thống, mang đến trải nghiệm tương tự chatbot. Tháng trước, Google tích hợp mô hình AI Gemini vào Chrome cho người dùng Mỹ, và dự kiến sớm đưa Gemini vào ứng dụng Chrome trên iOS.

Theo công ty phân tích StatCounter, bất chấp sự cạnh tranh gia tăng, Chrome vẫn giữ vị thế thống trị với 71,9% thị phần trình duyệt toàn cầu vào tháng 9. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng trình duyệt mới của OpenAI có thể tạo ra sự cạnh tranh mới về doanh thu quảng cáo.

Thu Thảo (Theo Reuters, TechCrunch)