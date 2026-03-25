OpenAI đóng cửa ứng dụng Sora

Sau vài tháng ra mắt, OpenAI thông báo đóng cửa ứng dụng video Sora nhằm tập trung nguồn lực cho những ưu tiên khác.

"Chúng tôi đang tạm biệt ứng dụng Sora. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã sáng tạo với Sora, chia sẻ và xây dựng cộng đồng xung quanh nó. Những gì các bạn làm với Sora rất có ý nghĩa và chúng tôi biết tin này sẽ gây thất vọng", đội ngũ Sora thông báo trên X hôm 24/3.

OpenAI đang tìm cách hỗ trợ người dùng xuất và lưu trữ nội dung. Công ty cũng giải thích họ dừng ứng dụng độc lập này nhằm tập trung cho những ưu tiên khác và phải từ bỏ sản phẩm có chi phí tính toán cao.

"Trong bối cảnh cần tập trung và nhu cầu tính toán tăng lên, đội ngũ Sora sẽ tiếp tục chú trọng nghiên cứu mô phỏng thế giới để thúc đẩy sự phát triển của robot, giúp con người giải quyết nhiệm vụ vật lý trong thế giới thực", người phát ngôn của OpenAI giải thích.

Theo Business Insider, Sora không sinh lời trong khi việc tạo video là một trong những tác vụ AI tốn kém nhất. Việc khai tử ứng dụng sẽ giải phóng một lượng lớn tài nguyên, cho phép công ty chuyển chúng sang sản phẩm có tiềm năng doanh thu rõ ràng hơn, ví dụ dịch vụ dành cho doanh nghiệp Codex hoặc quảng cáo trong ChatGPT.

OpenAI từng đạt thỏa thuận với Disney tháng 12/2025, cho phép các nhân vật của hãng xuất hiện trong video AI do người dùng tạo trên Sora. CNN trích nguồn tin thân cận cho biết thỏa thuận không còn được tiếp tục do OpenAI thay đổi định hướng.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của OpenAI khi rời bỏ mảng sản xuất video và chuyển hướng ưu tiên", đại diện Disney nói với CNN. Disney cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các nền tảng AI để tìm ra những cách mới tiếp cận người hâm mộ, đồng thời áp dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và quyền của nhà sáng tạo".

Giao diện OpenAI Sora hiển thị trên một chiếc smartphone Android. Ảnh: Bảo Lâm

Sora, ứng dụng độc lập đầu tiên của OpenAI sau ChatGPT, thu hút sự chú ý lớn và vươn lên top đầu App Store trên iPhone ngay sau khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Ứng dụng hoạt động dưới dạng mạng xã hội tương tự tương tự TikTok, đi kèm công cụ AI tạo video Sora 2. Tuy nhiên, các chủ sở hữu bản quyền nhanh chóng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng tài sản trí tuệ và hình ảnh cá nhân trên nền tảng này. Một số nhà phê bình cho rằng ứng dụng góp phần lan truyền thông tin sai lệch và "rác AI".

Thu Thảo (Theo CNN, Mashable)