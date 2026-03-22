OpenAI đang tạo siêu ứng dụng trên máy tính

Một số nguồn tin cho biết OpenAI đang hợp nhất các công cụ rời rạc của công ty như chatbot, trình duyệt và ứng dụng lập trình vào một nền tảng duy nhất trên PC.

Theo Wall Street Journal và CNBC, OpenAI đang phát triển siêu ứng dụng dành cho máy tính, kết hợp ba sản phẩm chủ lực gồm chatbot ChatGPT, công cụ hỗ trợ lập trình Codex và trình duyệt Atlas.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực đơn giản hóa hệ sinh thái sản phẩm ngày càng phức tạp của OpenAI. Trong thông báo nội bộ bị rò rỉ, Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng của công ty, thừa nhận sự phân mảnh giữa các công cụ đang "kìm hãm tốc độ phát triển, khiến khó đạt được tiêu chuẩn chất lượng như mong muốn".

"Các công ty luôn trải qua giai đoạn khám phá, sau đó là tái tập trung. Cả hai đều quan trọng. Khi những dự án mới như Codex bắt đầu phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải dồn toàn lực vào chúng và tránh xa những mục tiêu gây xao nhãng", bà Simo cũng viết trên X.

Quyết định hợp nhất diễn ra trong bối cảnh OpenAI đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Anthropic, đặc biệt sau khi công cụ lập trình Claude của đối thủ này đạt sự tăng trưởng vượt bậc về độ phổ biến. Việc tạo ứng dụng thống nhất không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn giúp công ty của Sam Altman tập trung nguồn lực vào khả năng xử lý tốt mục tiêu cốt lõi thay vì phân tâm bởi các nhiệm vụ phụ.

Logo OpenAI và một số sản phẩm của công ty hiển thị trên một smartphone. Ảnh: Reuters

Dự án siêu ứng dụng sẽ do Fidji Simo trực tiếp điều hành với sự hỗ trợ từ Chủ tịch Greg Brockman. Kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 5/2025, bà Simo luôn nhấn mạnh tính kỷ luật trong phát triển sản phẩm, nhất là khi OpenAI đang chuẩn bị cho khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu, dự kiến diễn ra năm nay.

Người phát ngôn của OpenAI từ chối bình luận. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ khẳng định phiên bản ChatGPT trên thiết bị di động sẽ giữ nguyên và không bị ảnh hưởng bởi đợt hợp nhất trên máy tính.

Kể từ khi gây sốt toàn cầu năm 2022, OpenAI liên tục tung ra nhiều sản phẩm mới như ứng dụng tạo video Sora hay thâu tóm công ty phần cứng AI của Jony Ive. Ra mắt siêu ứng dụng được đánh giá là bước đi chiến lược để công ty duy trì lợi thế trước các gã khổng lồ như Google và các đối thủ mới nổi.

Huy Đức