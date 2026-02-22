OpenAI đang phát triển loa thông minh

OpenAI được cho là đang tạo một mẫu loa thông minh tích hợp camera, có thể nhận diện khuôn mặt, đưa ra lời khuyên, dự kiến ra mắt đầu 2027.

Theo The Information, OpenAI đang hợp tác với nhà thiết kế Jony Ive tạo dựng hệ sinh thái thiết bị phần cứng hoàn toàn mới. Sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái là loa thông minh, trình làng sớm nhất vào tháng 2/2027 với giá từ 200 đến 300 USD.

Khác với loa thông minh hiện nay, thiết bị mới tích hợp camera và công nghệ nhận diện khuôn mặt tương tự Face ID trên iPhone. Nó có khả năng thấu hiểu bối cảnh, quan sát người dùng, nhận biết môi trường xung quanh để đưa ra đề xuất chủ động thay vì chỉ đợi lệnh.

Trong một buổi thuyết trình nội bộ, OpenAI đã mô tả cách thiết bị này hỗ trợ con người một cách cá nhân hóa, như gợi ý người dùng đi ngủ sớm nếu biết họ có một cuộc họp quan trọng sáng hôm sau. Sam Altman gọi đây là "mảnh ghép công nghệ tuyệt vời nhất mà thế giới từng thấy", trong khi Jony Ive mô tả thiết bị sẽ mang lại cảm giác "yên bình" và là "người bạn đồng hành tích cực" thay vì gây phiền nhiễu.

Dù được gọi là loa thông minh, thiết bị có kích thước bỏ túi, không có màn hình. Đây là triết lý thiết kế Jony Ive và Sam Altman theo đuổi khi muốn tạo ra một sản phẩm thay thế iPhone nhưng không khiến người dùng lệ thuộc màn hình.

Một ý tưởng về loa thông minh của OpenAI. Ảnh: Communicationstoday

Bên cạnh loa thông minh, OpenAI cũng đang nghiên cứu đèn thông minh và kính thực tế ảo nhưng các dự án này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và khó xuất hiện trước năm 2028.

Dù quy tụ đội ngũ nhân sự hùng hậu với nhiều kỹ sư từng làm cho Apple như Evans Hankey, Tang Tan hay Scott Cannon, dự án đang gặp một số rào cản. Nguồn tin nội bộ cho biết đã xảy ra căng thẳng giữa đội ngũ kỹ thuật của OpenAI và công ty thiết kế LoveFrom của Jony Ive. LoveFrom hoạt động độc lập và cung cấp các bản phác thảo phần cứng, nhưng OpenAI phàn nàn về sự chậm trễ trong việc sửa đổi thiết kế và tính bảo mật quá mức từ phía đối tác.

Loa thông minh OpenAI sẽ đối đầu trực tiếp với Home Hub - mẫu loa cũng được cho là sắp ra mắt của Apple, tích hợp camera và Siri cải tiến. Cuộc đua mới sẽ định hình lại cách con người tương tác công nghệ trong không gian sống, khi AI không còn nằm trong các ứng dụng di động mà hiện hữu trực tiếp qua phần cứng.

Huy Đức (theo PhoneArena, Macrumors)