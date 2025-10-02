Opella trưng bày sản phẩm tại triển lãm Pharmedi Vietnam 2025

Opella đưa nhiều thương hiệu nổi tiếng đến Pharmedi Vietnam 2025, đánh dấu lần đầu dự triển lãm dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động độc lập.

Pharmedi Vietnam 2025 là triển lãm y tế, dược phẩm thường niên suốt 20 năm qua, có quy mô lớn, diễn ra ngày 24-27/9 tại SECC, TP HCM. Sự kiện do Bộ Y tế bảo trợ, thu hút 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giai đoạn 2015-2025, ngành dược nước ta tăng trưởng ấn tượng 159%, từ 2,7 tỷ USD đến 7 tỷ USD, ngày càng hấp dẫn các hãng dược quốc tế gia nhập thị trường, trong đó có Opella.

Tiền thân là ngành hàng chăm sóc sức khỏe thuộc tập đoàn Sanofi, Opella hoạt động riêng biệt từ tháng 5. Do đó Pharmedi Vietnam 2025 đánh dấu lần đầu đơn vị xuất hiện dưới tư cách doanh nghiệp độc lập.

Khu trưng bày sản phẩm Opella tại triển lãm. Ảnh: Opella

Gian hàng Opella (vị trí L1-3) trưng bày loạt sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng - từ thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng đến dòng chăm sóc sức khỏe. Trong hơn 100 thương hiệu trực thuộc công ty, khách mời có thể bắt gặp nhiều nhãn hàng nổi tiếng tại triển lãm lần này gồm Pharmaton, Enterogermina, Calcium Corbiere, Telfast, Lactacyd...

Loạt sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn quốc tế GMP-WHO, TGA (Australia) hay MFDS (Hàn Quốc). Hiện Opella sở hữu nhà máy hơn 72.000 m2 tại khu Công nghệ cao, TP HCM, công suất đến 90 triệu hộp mỗi năm, đáp ứng nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu 13 quốc gia. Doanh nghiệp còn áp dụng quét QR để truy xuất nguồn gốc, tăng tính minh bạch cho chuỗi giá trị dược phẩm.

Tiến sĩ Valentina Belcheva, Tổng giám đốc Opella tại Việt Nam, cho hay Pharmedi Vietnam 2025 là cơ hội để đơn vị nói rõ sứ mệnh của mình, lý do cần chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn vào thị trường Việt bằng cách hiện diện toàn diện tại đây gồm: nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm, hoạt động thương mại trải dài trên toàn quốc.

Tiến sĩ Valentina Belcheva dự triển lãm. Ảnh: Opella

Pharmedi Vietnam 2025 cũng là cách thương hiệu nâng cao vị thế trong ngành. Hiện đơn vị đẩy mạnh lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe (self-care), đứng thứ ba toàn cầu về thuốc không kê đơn (OTC) và vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung (VMS).

Đến nay, doanh nghiệp phục vụ hơn 500 triệu người trên toàn cầu, đã và đang đồng hành người Việt qua nhiều sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ triển lãm, các chuyên gia y tế có cơ hội tìm hiểu sâu Opella qua loạt giải thưởng, chứng nhận. Điển hình, dòng Pharmaton đạt "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2025" từ Hiệp hội Thực phẩm chức năng và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Corbiere - Lactacyd - Telfas nhận danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" từ Cục Quản lý Dược...

Một góc trưng bày sản phẩm Opella tại Pharmedi Vietnam 2025. Ảnh: Opella

Opella còn sở hữu chứng nhận B Corp, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xã hội và môi trường. "Chúng tôi tiếp tục đóng góp tích cực cho mục tiêu 'vì một xã hội khỏe mạnh hơn', đồng thời thúc đẩy kinh doanh ngành dược có trách nhiệm", đại diện đơn vị nói thêm.

Đông Vệ