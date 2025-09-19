Opella phát triển nhà máy đạt GMP quốc tế tại Việt Nam

Nhà máy của Opella tại Việt Nam đạt các chứng nhận quốc tế GMP của Australia và GMP-WHO do Bộ Y tế cấp, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân 13 nước.

Nhà máy tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP HCM với quy mô hơn 72.000 m2, công suất lên đến 90.000 hộp sản phẩm mỗi năm. Trung tâm R&D duy nhất của tập đoàn tại châu Á (một trong bốn trung tâm R&D toàn cầu) cũng được đặt trong khuôn viên nhà máy.

Trung tâm R&D tại nhà máy Opella Việt Nam - cơ sở R&D duy nhất của tập đoàn tại châu Á. Ảnh: Opella Việt Nam

Hiện tại, nhà máy vận hành trên dây chuyền sản xuất tự động ứng dụng Robot Omron, kết hợp hệ thống giám sát thông minh và dữ liệu thời gian thực, giúp tối ưu hiệu quả và đảm bảo độ chính xác trong từng công đoạn. Toàn bộ quá trình sản xuất được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) theo chuẩn quốc tế. Sự đồng bộ từ thiết lập tiêu chuẩn, giám sát sản xuất đến đảm bảo tuân thủ pháp lý giúp sản phẩm duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Nhà máy có khả năng cung ứng không chỉ cho thị trường Việt Nam, mà còn phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng trên hơn 13 quốc gia khác như Australia, Singapore, Hàn Quốc...

Đại diện đơn vị cho biết việc nhà máy đạt các chuẩn GMP của Việt Nam và Australia là thành tựu kỹ thuật, đồng thời trở thành "hệ quy chiếu" khẳng định cam kết dài hạn của tập đoàn với người tiêu dùng Việt Nam - đảm bảo các dòng sản phẩm dưới thương hiệu Opella đều đạt chất lượng quốc tế.

Chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practice - Thực hành sản xuất tốt) là hệ thống nguyên tắc nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán về chất lượng, an toàn và minh bạch. Tiêu chuẩn có tính bắt buộc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam, đồng thời là thước đo phản ánh năng lực vận hành ổn định cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp tại nhà máy.

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, tính đến ngày 11/10/2024, cả nước chỉ có 288 cơ sở sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP-WHO trong nước, chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong toàn ngành có hàng nghìn cơ sở. Trên thực tế, các cơ sở đạt GMP chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực tài chính mạnh và định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh nguyên tắc GMP-WHO trong nước, Opella còn là một trong ít doanh nghiệp tại Việt Nam đạt đồng thời chứng nhận quốc tế GMP của Australia. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá GMP này thuộc hàng đầu thế giới, cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, quản lý rủi ro, kiểm nghiệm vi sinh đến quy trình phân phối và nhãn mác.

Nhà máy của đơn vị tại TP HCM. Ảnh: Opella Việt Nam

Cùng với nhà máy tại TP HCM, Opella còn sở hữu kho sản phẩm tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), được vận hành với hệ thống kiểm soát hiện đại. Kho được xây dựng phù hợp với yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm và chống cháy, để đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo quản, vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa. Điều này đảm bảo chất lượng của tất cả sản phẩm, kể cả sản xuất nội địa lẫn sản phẩm nhập khẩu.

Một thương hiệu tiêu biểu đơn vị sản xuất tại Việt Nam là Calcium Corbiere - bổ sung canxi - đã được Bộ Y tế vinh danh "Ngôi sao thuốc Việt" qua nhiều năm (2022, 2024, 2025). Sản phẩm hiện được xuất khẩu sang nhiều thị trường nhờ đáp ứng đồng thời hai chuẩn GMP quốc tế. Với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, hệ thống nhà máy và nhà kho hiện đại, Opella cũng mang đến sản phẩm nhập khẩu chất lượng cho người tiêu dùng, tiêu biểu với sản phẩm Pharmaton (vitamin tổng hợp) và Enterogermina (men vi sinh) - những thương hiệu toàn cầu có lịch sử hàng chục năm và đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế.

Quá trình sản xuất tại nhà máy được triển khai trong một hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín. Ảnh: Opella Việt Nam

Bà Valentina Belcheva, Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, cho biết: với di sản lâu đời tại Việt Nam, mỗi sản phẩm của doanh nghiệp đều được nghiên cứu trên nền tảng khoa học vững chắc và đã nhận được sự tin tưởng của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Bà cũng cam kết, doanh nghiệp sẽ không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng, đưa sức khỏe đến gần hơn với mỗi người dân. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục dẫn dắt những chuẩn mực mới cho ngành và củng cố niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào xu hướng tự chăm sóc sức khỏe một cách chủ động", bà Valentina Belcheva khẳng định.

Opella là một trong những thương hiệu tiên phong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động với danh mục sản phẩm chuyên biệt hàng đầu toàn cầu về thuốc không kê đơn (OTC) và vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung (VMS). Với ba tiêu chuẩn GMP, nhà máy tại Việt Nam góp phần cùng tập đoàn hướng đến phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả, được nghiên cứu khoa học bài bản và dễ tiếp cận trong đời sống thường nhật.

Hoàng Anh