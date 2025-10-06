OPEC+ vẫn tăng sản xuất dầu, bất chấp dư cung

Ngày 5/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thông báo sẽ nâng sản lượng tháng 11 thêm 137.000 thùng một ngày.

Mức sản lượng tăng thêm của OPEC+ tương đương tháng 10 và thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu năm. Phần lớn nhà phân tích dự báo toàn cầu dư cung trong quý IV và năm 2026, một phần do nhu cầu tiêu thụ chậm lại và nguồn cung từ Mỹ tăng. Giá dầu Brent hiện là 65 USD một thùng, thấp hơn mức đỉnh năm nay (82 USD), nhưng đã hồi phục sau khi xuống 60 USD hồi tháng 5.

Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết trước cuộc họp ngày 5/10, Nga và Saudi Arabia - hai nước sản xuất lớn nhất trong OPEC+, có quan điểm trái ngược. Nga ủng hộ chỉ nhẹ tăng sản xuất, tương tự tháng 10, để tránh gây sức ép lên giá. Quốc gia này cũng đang gặp thách thức trong việc nâng sản lượng, do các lệnh trừng phạt của phương Tây sau chiến sự tại Ukraine.

Trong khi đó, Saudi Arabia muốn tăng sản xuất gấp đôi, thậm chí 3-4 lần mức mong muốn của Nga. Nước này có công suất dự phòng lớn và muốn nhanh chóng giành lại thị phần từ các đối thủ, các nguồn tin cho biết.

Bên ngoài trụ sở OPEC+ tại Vienna (Áo). Ảnh: Reuters

OPEC+ bắt đầu cắt giảm sản lượng từ 2022 nhằm ngăn dư cung trên thị trường khiến giá giảm, gây thiệt hại cho các nước thành viên vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Tính cả khoản cắt giảm chung toàn khối và tự nguyện, đỉnh điểm nhóm này giảm tới 5,85 triệu thùng một ngày trong tháng 3.

Từ tháng 4, sản xuất của OPEC+ dần tăng lên, và họ thay đổi chính sách sản xuất nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ, như Mỹ. Đến nay, tổ chức này tăng sản lượng thêm tổng cộng 2,7 triệu thùng một ngày, tương đương 2,5% nhu cầu toàn cầu.

Trong thông báo ngày 5/10, họ nhận xét triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định và nền tảng thị trường vẫn tốt do tồn kho dầu thấp. "OPEC+ đã bước đi thận trọng. Họ đang phải cân bằng giữa duy trì sự ổn định trên thị trường và giành lại thị phần trong môi trường dư cung", Jorge Leon - nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định.

Hà Thu (theo Reuters)