Opal Skyline đáp ứng nhu cầu an cư tại Bình Dương

Dự án Opal Skyline cung cấp 1.530 căn hộ chất lượng, mang đến không gian sống tiện nghi cho chuyên gia, người lao động tại Bình Dương.

Tốc độ phát triển nhanh của "thủ phủ" công nghiệp phía Nam đang kéo theo sự gia tăng nhu cầu nhà ở tại các khu đô thị.

Nhu cầu nhà ở tăng

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, Bình Dương hiện có khoảng 2,4 triệu người đang sinh sống, trong đó có 20% là người nhập cư. Bên cạnh đó, đây cũng là tỉnh có số lượng người di cư phải thuê nhà nhiều nhất cả nước với tỷ lệ 74,5%.

Mặt khác, ước tính địa phương hiện có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nơi an cư chất lượng, tiện nghi và thuận tiện di chuyển.

Khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng được đẩy mạnh, nhu cầu nhà ở tại các đô thị đang phát triển của Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát... cũng ngày càng lớn và đa dạng. Lúc này, căn hộ trở thành một trong những giải pháp về nhà ở cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Đồng thời, việc phát triển các dự án khu căn hộ góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Các khu công nghiệp thu hút lượng lớn người lao động đến làm việc, khiến nhu cầu nhà ở tại Bình Dương gia tăng nhanh chóng. Ảnh: Đất Xanh.

Các chuyên gia nhận định, bên cạnh những yếu tố như diện tích rộng rãi, không gian sống thoáng đãng, hiện nay, khách hàng chủ yếu tìm kiếm các căn hộ chất lượng với tiện ích đa dạng và hiện đại, thiết kế tối ưu hóa diện tích, thuận tiện di chuyển trong sinh hoạt lẫn công việc. Bên cạnh đó, những dự án thừa hưởng nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng cao xung quanh như siêu thị, ngân hàng, trường học, bệnh viện... càng được ưu tiên lựa chọn.

Đẩy mạnh nguồn cung căn hộ

Không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị, Bình Dương còn thu hút nhiều tập đoàn bất động sản có năng lực đến xây dựng và phát triển hàng loạt dự án nhà ở thương mại quy mô lớn. Đầu năm 2020, địa phương đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho hơn 100 dự án căn hộ, khu dân cư. Trong đó, thành phố Thuận An có số lượng dự án được phê duyệt nhiều nhất, lên đến 36 dự án.

Quyết định phê duyệt này tạo điều kiện thuận lợi và đà phát triển lớn cho bất động sản Bình Dương nói chung, thành phố Thuận An nói riêng trong nhiều năm tiếp theo. Từ đó phục vụ nhu cầu an cư cho người dân địa phương, đáp ứng tiềm năng đầu tư, cho thuê căn hộ.

Dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển tại thành phố Thuận An. Phối cảnh: Đất Xanh.

Lý giải sự quan tâm của giới đầu tư đối với Thuận An, các chuyên gia bất động sản phân tích, thành phố này hội tụ nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ khi nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, giáp ranh TP HCM và Đồng Nai. Địa phương có Quốc lộ 13 đi qua, sở hữu ba khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp, hệ thống hạ tầng hoàn thiện... Quyết định "thăng hạng" lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương vào đầu năm 2020 được xem là cú hích để Thuận An phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Vài năm trở lại đây, Thuận An đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt khu căn hộ quy mô lớn, cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau, từ trung đến cao cấp. Phần lớn, những dự án này đều có tỷ lệ hấp thụ tốt, tính thanh khoản cao, nhờ nhu cầu mua để ở lẫn đầu tư, cho thuê.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại Thuận An, Tập đoàn Đất Xanh phát triển dự án khu căn hộ cao cấp Opal Skyline trên đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm thành phố Thuận An. Dự án gồm hai tòa tháp, mỗi tháp cao 36 tầng với 1.530 sản phẩm. Trong đó có 404 căn một phòng ngủ, 946 căn hai phòng ngủ, 156 căn ba phòng ngủ và 24 căn thương mại dịch vụ với diện tích từ 40-82 m2. Sau khi hoàn thành, dự án này được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Thuận An năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Minh Anh