OOCL mở tuyến vận tải container mới nối châu Á - Mexico

Hãng vận tải container Orient Overseas Container Line (OOCL), thuộc sở hữu của Cosco Shipping sẽ khai trương tuyến mới kết nối trực tiếp Mexico với châu Á.

Tuyến Transpacific Latin Pacific 8 (TLP8) bổ sung vào 4 tuyến hiện có (TLP1, TLP2, TLP5 và TLP6), rút ngắn thời gian vận chuyển từ Thanh Đảo (Trung Quốc) tới cảng Ensenada còn 16 ngày và tới Manzanillo còn 20 ngày.

Lịch trình TLP8 gồm các điểm dừng: Thượng Hải - Thanh Đảo - Ensenada - Manzanillo - Ensenada - Yokohama - Thượng Hải. Chuyến đầu tiên dự kiến khởi hành ngày 20/8 từ cảng Thượng Hải.

Theo giới phân tích, OOCL có thể điều chuyển đội tàu từ các tuyến thương mại Mỹ sang khu vực này nhằm giảm tác động từ mức phí mà Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) áp dụng với tàu thuộc sở hữu và đóng tại Trung Quốc khi cập cảng Mỹ.

OOCL là hãng vận tải container có trụ sở tại HongKong, thành lập năm 1969. Hãng hiện khai thác đội tàu hơn 100 chiếc với tổng sức chở trên 800.000 TEU, phục vụ mạng lưới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 2018, OOCL trở thành công ty con của tập đoàn vận tải biển Trung Quốc Cosco Shipping.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)