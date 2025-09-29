Onlytour giới thiệu tour khám phá Dubai từ Hà Nội

Onlytour tổ chức tour Hà Nội đi Dubai, mang đến cơ hội khám phá các kỳ quan nổi tiếng và văn hóa Ả Rập cho du khách Việt.

Tour du lịch Dubai bao gồm tham quan tòa tháp Burj Khalifa, trải nghiệm sa mạc Safari, thăm quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah và thưởng thức màn trình diễn nhạc nước tại Dubai Fountain. Du khách còn được khám phá Abu Dhabi với thánh đường Sheikh Zayed, mua sắm tại Dubai Mall, chợ vàng Gold Souk và Spice Souk.

Đoàn khách chụp ảnh check-in trước khách sạn 7 sao Burj al-Arab cao 321 m tại Dubai. Ảnh: Onlytour

Một trong những điểm nhấn lãng mạn của hành trình này là vườn hoa Miracle Garden nằm giữa sa mạc rộng lớn. Du khách có thể chọn tour gia đình hoặc nghỉ dưỡng cặp đôi. Chương trình mang đến hai lựa chọn 5 ngày 4 đêm bay cùng Etihad, hoặc 6 ngày 5 đêm bay cùng Emirates.

Tour Dubai - Abu Dhabi hiện có giá chỉ từ 25,99 triệu đồng đến 31,99 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Ảnh: Onlytour

Dịch vụ tour trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Dubai - Hà Nội, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4-5 sao tại Dubai và Abu Dhabi. Ngoài ra, xe ôtô đưa đón theo hành trình, ăn uống đa dạng từ Việt đến Âu sẽ được lo trọn vẹn. Vé tham quan các điểm du lịch và bảo hiểm du lịch quốc tế cũng được tính kèm trong gói với hướng dẫn viên chuyên nghiệp đồng hành xuyên suốt từ Hà Nội.

Đội ngũ hướng dẫn viên và nhân viên tại Onlytour. Ảnh: Onlytour

Giá tour ưu đãi hiện chỉ từ 25,99 triệu đồng mỗi khách, tùy thời điểm khởi hành và lịch trình cụ thể. Khách hàng đặt sớm trước 30 ngày sẽ được giảm giá một triệu đồng. Lịch ghép đoàn lẻ khởi hành chi tiết trên website chính thức.

Onlytour là đơn vị uy tín trong tổ chức tour ghép lẻ đến các địa điểm như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản... Công ty cam kết chất lượng dịch vụ với khách sạn tốt và lịch trình hợp lý. Đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm 24/7.

Đan Minh