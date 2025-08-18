Ông Zelensky và loạt lãnh đạo châu Âu sắp gặp ông Trump

Lãnh đạo Ukraine và châu Âu sẽ cùng gặp ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu hôm nay tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo lịch trình dự kiến, các lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng vào khoảng 12h (23h giờ Hà Nội). Một tiếng sau đó, Tổng thống Trump sẽ đón ông Zelensky. Đến khoảng 13h15 (0h15 ngày 19/8 giờ Hà Nội), lãnh đạo Mỹ và Ukraine sẽ gặp song phương.

Một tiếng sau, ông Trump sẽ đón các lãnh đạo châu Âu, trước khi diễn ra cuộc gặp đa phương lúc 15h (2h ngày 19/8 giờ Hà Nội).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg ngày 18/8. Ảnh: X/Volodymyr Zelensky

Khi tới Washington, Tổng thống Ukraine đã gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, bàn về tình hình chiến trường, khả năng ngoại giao của Ukraine và châu Âu. Ông khẳng định chỉ có thể "dùng sức mạnh ép buộc Nga lựa chọn con đường hòa bình" và Tổng thống Trump có sức mạnh đó.

"Chúng ta phải làm mọi điều đúng đắn để hòa bình thành hiện thực", ông Zelensky cho hay sau khi gặp đặc phái viên Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AP, AFP)