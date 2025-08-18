Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Zelensky và lãnh đạo nhiều nước châu Âu tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về vấn đề chấm dứt xung đột Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau khi đón tiếp các lãnh đạo châu Âu, ông Trump hội đàm với người đồng cấp Zelensky.

Ông Zelensky không mặc vest và thắt cà vạt, nhưng đã chọn áo khoác đen lịch sự hơn so với trang phục kiểu quân đội thường mặc. Bộ đồ này được Tổng thống Trump khen ngợi, trái với không khí căng thẳng trong cuộc gặp giữa hai người hồi tháng 2.

Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì bức thư của bà gửi Tổng thống Putin, trong đó nhắn nhủ rằng "đã đến lúc" bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn cầu. Ông Zelensky còn trao cho ông Trump bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Ông từ chối nói rõ Ukraine hay Nga là bên "nắm giữ các quân bài", gợi nhớ đến những phát biểu của ông trong cuộc gặp người đồng cấp Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng cử lực lượng Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng châu Âu sẽ dẫn dắt quá trình đảm bảo hòa bình ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã giúp chấm dứt 6 cuộc xung đột và từng nghĩ chiến sự Ukraine là "vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng thực ra lại rất khó khăn". Ông cho biết mình dự định gọi cho người đồng cấp Nga Putin, sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu, đồng thời đề xuất ý tưởng về cuộc gặp ba bên. Tổng thống Trump cũng nói Mỹ có thể cố gắng đàm phán dừng cuộc xung đột ở Ukraine mà không cần lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky bày tỏ biết ơn về chương trình hỗ trợ mới của NATO, trong đó các nước thành viên của khối mua vũ khí Mỹ để gửi cho Ukraine. Ông nói Ukraine cần mọi thứ để đảm bảo an ninh, trước hết là một quân đội hùng mạnh, bao gồm đủ các yếu tố vũ khí, quân số, năng lực đào tạo và khả năng tình báo. Ông Zelensky cho rằng tất cả điều này phụ thuộc vào những nước lớn như Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Zelensky trả lời ông "sẵn sàng". Ông cho biết điều này phụ thuộc vào vấn đề an ninh và hoàn cảnh, do Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Truyền thông Mỹ nhận xét cuộc gặp lần này giữa ông Trump và người đồng cấp Zelensky "gần gũi và dễ chịu hơn nhiều" so với cuộc gặp hồi tháng 2, khi hai lãnh đạo đấu khẩu tại Phòng Bầu dục trước sự chứng kiến của báo giới.