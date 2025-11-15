Ông Zelensky tuyên bố chỉnh đốn ngành năng lượng giữa bê bối tham nhũng

Tổng thống Zelensky thông báo sẽ cải tổ toàn bộ các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng trong ngành này khiến công chúng phẫn nộ.

"Chúng tôi đang bắt đầu quá trình chỉnh đốn các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay thông báo trên mạng xã hội X. "Cùng với việc kiểm toán toàn diện các hoạt động tài chính, ban lãnh đạo của những công ty này cũng sẽ được thay mới".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev hôm 31/10. Ảnh: AFP

Ông kêu gọi thành lập một ban giám sát mới tại Energoatom, doanh nghiệp điện hạt nhân nhà nước là tâm điểm của bê bối tham nhũng, trong vòng 7 ngày nhằm tạo điều kiện cho "cuộc chấn chỉnh toàn diện ban lãnh đạo công ty".

Tổng thống Ukraine đồng thời yêu cầu nhanh chóng bổ nhiệm một lãnh đạo mới cho tập đoàn thủy điện Ukrhydroenergo và thực hiện các cải cách khác đối với tập đoàn dầu khí khổng lồ Naftogaz.

"Tôi cũng đã chỉ đạo các quan chức chính phủ duy trì liên lạc thường xuyên và hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng", ông nói thêm. "Tính minh bạch và liêm chính trong ngành năng lượng vẫn là ưu tiên tuyệt đối".

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm 10/11 tuyên bố phát hiện âm mưu tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng liên quan 100 triệu USD sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng. 5 người đã bị bắt và 7 người khác đối mặt nhiều cáo buộc.

Hạ tầng năng lượng Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Nga và nước này đang đứng trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng vào mùa đông. Vì thế, những cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng đã khiến công chúng đặc biệt phẫn nộ.

Xóa bỏ nạn tham nhũng có hệ thống là một trong những yêu cầu hàng đầu để Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố cuộc chiến chống tham nhũng là hoạt động rất cần thiết và những người phạm tội không thể tránh khỏi trừng phạt.

Vũ Hoàng (Theo AFP)