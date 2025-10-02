Ông Zelensky tố Nga muốn gây sự cố hạt nhân ở Chernobyl

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga dàn dựng cuộc tấn công làm mất điện nhà máy hạt nhân Chernobyl, gây nguy cơ xảy ra sự cố.

"Nga đã tấn công một trong những trạm biến áp ở Slavutych, gây sự cố mất điện kéo dài hơn 3 giờ tại các cơ sở cũ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl", Tổng thống Ukraine Voloydmyr Zelensky thông báo hôm 1/10.

Trong bài đăng khác trên mạng xã hội cùng ngày, ông Zelensky khẳng định Nga "không thể không biết" cuộc tấn công vào Slavutych sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Chernobyl. Ông nhấn mạnh lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vẫn còn ở nhà máy này.

"Đây là cuộc tấn công có chủ đích, họ sử dụng hơn 20 máy bay không người lái (UAV). Theo đánh giá sơ bộ chúng là loại Shahed", ông nói.

Vòm thép bao trùm lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong ảnh chụp hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine cho rằng cuộc tập kích của Nga đã đe dọa Kết cấu An toàn mới (NSC), vòm thép khổng lồ được xây dựng để bao phủ lò phản ứng số 4, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986. Kết cấu này nhằm bảo vệ môi trường khỏi tàn dư của vụ nổ cũng như các mảnh vỡ, bụi phóng xạ.

Ông Zelensky cáo buộc Nga gây ra mối đe dọa với an ninh toàn cầu và kêu gọi có "phản ứng mạnh mẽ".

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận nhà máy Chernobyl đã mất kết nối với một trạm biến áp ở thị trấn Slavutych, nhưng không nêu chi tiết. Cơ quan này cho biết khu vực nhà máy đã chuyển sang đường dây thay thế, ngoại trừ NSC. "Hai máy phát điện diesel khẩn cấp đang cung cấp điện cho công trình này", IAEA nói.

Giới chức Nga chưa bình luận về cáo buộc.

NSC từng bị hư hại do trúng UAV hồi tháng 2, nhưng giới chức Ukraine khi đó nói rằng sự việc không gây rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát cũng bị ngắt kết nối với lưới điện kể từ đầu tuần trước. Moskva và Kiev đều đổ lỗi cho nhau gây ra sự cố mất điện. Tổng thống Zelensky mô tả tình hình ở nhà máy là "nghiêm trọng", trong khi nhân viên vận hành của Nga cho biết vấn đề "đã được kiểm soát".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)