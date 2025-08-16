Ông Zelensky sắp đến Mỹ gặp ông Trump

Tổng thống Zelensky thông báo sẽ tới thủ đô Washington tuần sau để thảo luận với người đồng cấp Trump về chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Tôi sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận tất cả những chi tiết liên quan đến chấm dứt chiến sự. Tôi rất cảm ơn về lời mời này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay, sau khi điện đàm với ông chủ Nhà Trắng.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8, Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng cấp Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để trao đổi về nội dung cuộc họp. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Trump nói chuyện với ông Zelensky trước, sau đó các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gọi.

Tổng thống Zelensky khẳng định đã có "cuộc trò chuyện dài và thực chất" với ông Trump, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tham gia "mọi giai đoạn" của cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 13/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cũng tái khẳng định sẵn sàng cho cuộc gặp ba bên với ông Trump và ông Putin. "Chúng tôi nhấn mạnh rằng các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, hình thức ba bên là phù hợp cho việc này", lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Phóng viên Axios dẫn nguồn tin cho biết ông Trump đã điện đàm trong khoảng một tiếng rưỡi với ông Zelensky cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các lãnh đạo Pháp, Đức, Phần Lan, Ba Lan, Italy, Anh.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Ông Trump đánh giá Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

