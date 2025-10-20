Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Trump - Putin tại Hungary

Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh của ông Trump và ông Putin tại Hungary nếu được mời.

"Nếu tôi được mời đến Budapest để dự cuộc gặp ba bên hoặc tham gia ngoại giao con thoi, tức là Tổng thống Trump gặp ông Putin và Tổng thống Trump gặp tôi, dù là hình thức nào chúng tôi cũng đồng ý", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ngày 20/10.

Ông Zelensky cũng tỏ ra không hài lòng khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ được tổ chức tại thủ đô Budapest của Hungary, nói rằng đây là quốc gia có quan hệ không mấy tốt đẹp với Ukraine và là thành viên Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Nga nhất.

"Tôi không tin một Thủ tướng cản trở Ukraine ở mọi nơi lại có thể làm được điều gì tích cực cho người dân Ukraine hay đơn giản là đóng góp cân bằng cho Ukraine", ông Zelensky nói thêm, ám chỉ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington ngày 17/10. Ảnh: AP

Ukraine nhiều lần nói rằng lãnh đạo nước này sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga, Mỹ tại một số quốc gia trung lập như Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Vatican.

Budapest là nơi Nga năm 1994 ký một bản ghi nhớ nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan, để đổi lấy việc ba nước này từ bỏ nhiều vũ khí hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô.

"Một kịch bản 'Budapest' khác cũng sẽ không mang lại kết quả tích cực", ông Zelensky nói.

Tổng thống Trump tuần trước thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga Putin tại Budapest trong vòng hai tuần tới, sau khi hai bên có cuộc điện đàm "rất hiệu quả". Lãnh đạo Mỹ nói thêm cuộc gặp này để xem xét có thể chấm dứt được cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ thứ hai kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, sau cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8. Quan hệ giữa hai lãnh đạo đã trải qua nhiều thăng trầm trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump. Sau giai đoạn đầu xích lại gần nhau, Tổng thống Mỹ đã tỏ ra ngày càng thất vọng với lãnh đạo Nga, đặc biệt là khi hội nghị thượng đỉnh tại Alaska khép lại mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo AFP)